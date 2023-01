Actorul Jeremy Renner, în stare critică după un accident petrecut în timp ce îndepărta zăpada acasă

Actorul Jeremy Renner se află în stare "critică, dar stabilă" în urma unui accident care a avut loc la locuința lui, în care a fost implicat un plug de zăpadă, informează NPR. El a fost transportat la spital cu un elicopter.

Reprezentantul actorului a declarat, ieri, că accidentul s-a petrecut în timp ce Renner dădea zăpada la o parte folosind un plug de zăpadă, relatează npr.org.

Deocamdată nu se cunosc alte detalii despre starea actorului de 51 de ani, reprezentantul lui menționând doar că familia se află alături de el.

Renner se află în stare critică, dar stabilă, după ce a fost preluat de un elicopter și transportat la spital, scrie și publicația Deadline, citată de Huff Post.

Deadline adaugă că Jeremy Renner are o locuință în zona Mount Rose-Ski Tahoe din statul Nevada, unde o furtună a provocat căderi mari de zăpadă pe 31 decembrie și a lăsat mii de oameni fără curent electric.

Pe 13 decembrie, Renner a publicat pe Twitter o fotografie cu o zonă înzăpezită, scriind: "Ninsoare din zona Lacului Tahoe nu este o glumă".

În 2017, actorul a dezvăluit că şi-a fracturat cotul drept şi încheietura mâinii stângi în timp ce filma pentru comedia "Tag".

Nominalizat la două premii Oscar

Renner a jucat în mai multe proiecte Marvel personajul Clint Barton/ Hawkeye începând cu filmul "Thor"din 2011. Pe lângă faptul că este un Avenger, Renner a jucat în numeroase blockbustere, inclusiv două filme din seria "Mission: Impossible", "Arrival", "American Hustle" şi "28 Weeks Later". El a fost, de asemenea, nominalizat la două premii Oscar, inclusiv un rol secundar pentru "The Town" şi cel mai bun actor pentru rolul din "The Hurt Locker".

În prezent, joacă în serialul "Mayor of Kingstown" de Taylor Sheridan, al cărui sezon doi debutează în ianuarie. De asemenea, va apărea într-un serial la Disney Plus în 2023, numit "Rennervations".