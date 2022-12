Victor Dorobanțu, actorul din „Wednesday”: „Chiar și o simplă mână poate face furori în industria filmului” | EXCLUSIV

Victor Dorobanțu, magicianul și actorul român care interpretează magistral rolul The Thing, „mâna” misterioasă din foarte popularul serial „Wednesday”, dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, că o mare parte din momente le-a improvizat și că Tim Burton l-a numit „un Dustin Hoffman al mâinilor”.



La mai bine de o lună de la lansare, serialul „Wednesday“ se numără deja printre cele mai urmărite și apreciate filme de pe platforma Netflix. Filmul a avut premiera pe 23 noiembrie, are în distribuția sa mai mulți actori români. Iar Victor Dorobanțu face o partitură memorabilă cu rolul The Thing, „mâna“ misterioasă din serial.

Serialul „Wednesday” a fost filmat pe parcursul a peste șase luni în România, la insistențele regizorului și producătorului Tim Burton.

Actorul și magicianul român este originar din Ploiești și este considerat revelația serialului „Wednesday” de către jurnaliștii din Europa și Statele Unite. Victor Dorobanțu - ”The Thing” - a apărut în toate episoadele și a jucat alături de actori celebri de la Hollywood, în frunte cu Catherine Zeta Jones (Morticia Addams) și Luis Guzman (Gomez Addams).

Trebuie precizat că atunci când celebrul regizor Tim Burton a venit în țara noastră, a făcut o selecție foarte riguroasă, căutând aproape toți magicienii din țara noastră și alegându-l pe Victor Dorobanțu pentru personalitatea și dexteritatea mâinii.

Prestația lui Victor Dorobanțu a fost apreciată mult și de către cei de la Netflix, care au scris pe conturile oficiale de pe rețelele sociale că acesta este „un actor incredibil”.

„Adevărul”: Care a fost prima ta reacție când ai aflat că ai fost ales pentru rolul din Wednesday? Dar prima reacție după ce ai terminat filmările?

Victor Dorobanțu: Am visat la lucruri de genul acesta, dar niciodată nu am crezut că le voi putea atinge. Când am aflat, a fost o explozie de extaz. Am înnebunit de fericire. Nu mai eram om. Când am terminat filmările, am simțit că se termină un vis frumos, dar aparent nu s-a terminat.

Cum ai reușit să faci noul Thing mai uman, mai empatic și mai contemporan?

Am depus suflet și am iubit acest personaj. Am putut să îi ofer o parte din mine. Prin limbajul creat de noi am reușit să îl facem pe Thing mult mai uman.

Care a fost scena cea mai dificilă de filmat din tot serialul?

Scena când Thing este la un pas de moarte. A fost foarte greu să îi dau atât suflet și caracter unei simple mâini pentru a exprimă ce a exprimat Thing în acea scenă în relație cu Wednesday.

Care a fost emoția cea mai specială pe care ai exteriorizat-o cu degetele pe parcursul filmărilor?

Aceeași scenă, când Thing este la un pas de moarte. Să exprim sentimentul de durere și agonie apropiată de moarte a fost cel mai interesant lucru.

Jenna Ortega spunea într-un interviu că limbajul Mâinii nu era prestabilit în fiecare zi și că erau și zile în care improvizați. Îmi poți exemplifica un astfel de moment de improvizație?

Într-adevăr, o mare parte din momente le-am improvizat, având încredere în ceea ce am trăit eu prin acel personaj. De exemplu, limbajul pe care îl folosește Thing pentru o avertiza pe Enid că Wednesday a fost răpită, este un moment de improvizație 100%.

„Tim Burton mi-a spus că sunt un Dustin Hoffman al mâinilor”

Lorraine Ali de la Los Angeles Times spune că modul în care Thing exprimă rușinea, îngrijorarea și tristețea reprezintă o performanță desăvârșită și că serialul „Wednesday” e strălucitor la toate nivelurile. De ce e „Wednesday” atât de bun?

Pentru că toți ne-am dat interesul pentru a face acest serial ceva demn de iubit și pentru faptul că orice om poate găși ceva în acest serial ce poate iubi, indiferent de ce gen este atras.

Care a fost cel mai special compliment pe care l-ai primit pe parcursul filmărilor?

Au fost prea multe complimente încât nu mi le pot aminti. Însă, îmi amintesc momentul în care Tim Burton a declarat că sunt „Dustin Hoffman of hands”

Care sunt cele mai speciale amintiri pe care le ai legate de Catherine Zeta-Jones și Luis Guzman de la filmări? Care au fost impresiile lor despre România?

Am multe amintiri cu ei, în special petrecerea de ziua lui Luis. Părerea lor despre România a rămas una bună. Au fost plăcut impresionați de tot ceea ce înseamnă România și oamenii de aici.

Ai înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. Cât de mult ți-a schimbat viziunea și perecepția despre cinematografie această experiență fabuloasă din Wednesday?

Aparent, chiar și o simplă mână poate face furori în industrie. Deci sunt mult mai ușor de impresionat acum și realizez câte lucruri frumoase poate să ne arate cinematografia.

Cum ai descrie comunicarea și colaborarea avute cu regizorul Tim Burton?

Tim Burton este visul oricărui actor. Îți dă „mână” liberă pentru a ajuta la conceperea personajului tău. Este, totodată, un om de milioane, cu o inimă incredibil de mare.

„Wednesday” e deja un serial foarte apreciat pe tot globul. Visezi cu ochii deschiși la reveniri la Hollywood?

Visez, țintesc și iau acțiuni. Va urma.

„Wednesday”, serialul care face furori pe Netflix

Serialul Wednesday prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, acolo unde tânăra încearcă să învețe să își folosească abilitățile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime teribile ce au terorizat orașul și să rezolve misterul în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu noile și foarte încurcatele ei relații de la Academia Nevermore.

Serialul „Wednesday” face furori pe Netlix, fiind la ora actuală pe locul doi în topul celor mai populare seriale din istoria Netflix, cu peste 1,19 miliarde ore de vizionare, după sezonul 4 din serialul „Stranger Things”, ce are 1,35 miliarde ore de vizionare.

Thing a fost creatia lui Charles Addams, care a facut benzile desenate cu Familia Addams in revista The New Yorker in anii 1930. Thing a apărut pentru prima dată în cartea lui Addams din 1954, Homebodies, ca o mențiune într-un desen pe care scrie „Feriți-vă de Thing”, abia ulterior a apărut ca o mână, știindu-se că e un personaj atât de îngrozitor că nu se poate arăta nici măcar ochilor membrilor familiei Addams.