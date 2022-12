Filmele „Iron Man“, „Little Mermaid“ şi „When Harry Met Sally“, incluse în National Film Registry VIDEO

Superproducţia originală Marvel "Iron Man", filmul animat Disney "The Little Mermaid" şi comedia romantică "When Harry Met Sally" se numără printre cele 25 de lungmetraje care au fost selectate miercuri pentru a fi conservate în National Film Registry, informează revista Variety.

Printre alte titluri celebre care vor fi incluse în prestigioasa arhivă de filme a Bibliotecii Congresului american - National Film Registry - se află o adaptare a filmului "Carrie" regizată de Brian De Palma, musicalul "Hairspray" realizat de John Waters, versiunea din 1950 a peliculei "Cyrano de Bergerac" şi comedia din anii 1990 "House Party", scrie Agerpres.

Selecţia din acest an a mers până în 1898, anul în care a fost realizat filmul mut "Mardis Gras Carnival", iar producţia cea mai recentă care a fost selectată de Biblioteca Congresului american este drama indie din 2011 "Pariah", regizată de Dee Rees.

"Union Maids", unul dintre cele nouă documentare selectate în acest an, a fost nominalizat la Oscar şi prezintă povestea formării a trei sindicate ale femeilor în anilor 1930.

Cel puţin 15 dintre filmele selectate în 2022 au fost regizate sau coregizate de cineaşti de culoare, femei sau persoane din comunitatea LGBTQ+.

Semnificaţie culturală, socială şi estetică

An de an, în luna decembrie, Library of Congress include în National Film Registry câte 25 de filme care considerate a avea o semnificaţie culturală, socială şi estetică.

Selecția se face dintre sugestiile formulate de publicul larg pe site-ul Bibliotecii Congresului american şi în consultare cu reprezentanţii National Film Preservation Board, condiția fiin ca filmele să aibă o vechime de cel puţin 10 ani.

După cele 25 de filme selectate în 2022, numărul de pelicule incluse în National Film Registry a ajuns la 850, mai scrie Agerpres.