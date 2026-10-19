Actorul indian Tiger Shroff, în vârstă de 36 de ani, a supraviețuit unui atac armat în Mumbai, după ce doi indivizi au deschis focul asupra mașinii în care se afla. Starul de la Bollywood nu a fost împușcat, însă incidentul s-a soldat cu doi răniți, inclusiv șoferul său, potrivit poliției indiene.

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Atacul a avut loc duminică seara, în timp ce actorul pleca de la un club de fotbal din cartierul Juhu. Imagini apărute pe internet surprind cel puțin doi bărbați înarmați care trag de la mică distanță spre zona scaunului din dreapta-față, în timp ce autoturismul înaintează încet printr-o mulțime de oameni, notează BBC.

Incidentul a readus în atenție problemele de securitate cu care se confruntă personalitățile publice din India, după mai multe atacuri țintite produse în ultimii ani.

Eknath Shinde, viceprim-ministru al statului Maharashtra, în care se află Mumbai, l-a vizitat pe actor după incident. Acesta a declarat că Tiger Shroff și mama sa au fost profund afectați de cele întâmplate.

„Aceste tentative de intimidare a oamenilor nu vor fi tolerate şi vom pune capăt acestui huliganism”, a afirmat oficialul.

Poliția investighează atacul și încearcă să stabilească cine se află în spatele acestuia. Deocamdată, autoritățile au confirmat că două persoane au fost rănite în urma focurilor de armă.

Atacul asupra lui Tiger Shroff vine după alte incidente care au vizat nume cunoscute din India. În 2024, poliția a arestat doi membri ai unei bande criminale în legătură cu un atac armat asupra locuinței actorului Salman Khan.

Tot în 2024, Baba Siddique, un politician indian influent, a fost împușcat mortal în Mumbai.

Tiger Shroff, fiul a doi actori, a debutat pe marele ecran în 2014, în filmul romantic „Heropanti”, după care a apărut în mai multe producții cinematografice. Pe lângă cariera de actor, acesta este pasionat de fotbal și joacă pentru clubul profesionist Mumbai FC.