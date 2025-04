Actorul britanic Russell Brand, pus sub acuzare pentru viol și agresiuni sexuale. Patru femei au depus mărturie

Actorul și comediantul britanic Russell Brand a fost pus sub acuzare pentru viol, agresiune indecentă și agresiune sexuală, fapte care ar fi avut loc între 1999 și 2005.

Aceste acuzații vizează patru femei diferite, potrivit BBC.

Brand a fost audiat de mai multe ori de poliție după ce o investigație realizată de mai multe publicații în septembrie 2023 a scos la iveală multiple acuzații grave împotriva sa.

Actorul și comediantul, în vârstă de 49 de ani, a negat anterior acuzațiile, numindu-le „foarte, foarte dureroase” și susținând că relațiile sale au fost „întotdeauna consensuale”.

Într-o declarație scurtă, Poliția Metropolitană a anunțat că l-a informat pe Brand că este acuzat de un viol, o agresiune indecentă, un viol oral și două alte agresiuni sexuale.

Anchetă deschisă

Jaswant Narwal, reprezentant al Serviciului de Procuratură al Coroanei, a declarat:

„Astăzi am autorizat Poliția Metropolitană să-l pună sub acuzare pe Russell Brand pentru mai multe infracțiuni sexuale. Am analizat cu atenție probele după o investigație a poliției privind acuzațiile formulate în urma difuzării documentarului Channel 4, în septembrie 2023.

Am ajuns la concluzia că Russell Brand trebuie pus sub acuzare pentru infracțiuni precum viol, agresiune sexuală și agresiune indecentă. Acestea se referă la fapte raportate ca fiind comise între 1999 și 2005, implicând patru femei. Serviciul de Procuratură al Coroanei amintește tuturor că procedurile penale sunt în desfășurare, iar inculpatul are dreptul la un proces echitabil. Este extrem de important să nu existe relatări, comentarii sau distribuiri de informații online care ar putea prejudicia aceste proceduri.”

Andy Furphy, care conduce ancheta Poliției Metropolitane, a declarat la rândul său că „femeile care au depus plângeri continuă să primească sprijin din partea unor ofițeri specializați.”

De asemenea, el a transmis că ancheta poliției rămâne deschisă, iar detectivii îndeamnă orice persoană afectată de acest caz sau care deține informații relevante să ia legătura cu autoritățile.

Cariera lui Brand

Russell Brand a devenit cunoscut ca actor de stand-up, susținând spectacole la Hackney Empire în 2000 și ulterior la Edinburgh Fringe.

Ulterior, s-a lansat în televiziune și radio, prezentând emisiuni difuzate la nivel național.

Cariera sa a inclus realizarea unor show-uri radiofonice la BBC, în special pentru 6 Music și Radio 2, între 2006 și 2008.

De asemenea, a fost gazda unor programe TV pe Channel 4 și a jucat în filme de la Hollywood.