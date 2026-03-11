Muzica filmelor legendare ajunge la București. Concert dedicat lui Ennio Morricone și Nino Rota la Sala Palatului

Temele muzicale din „Nașul”, „A fost odată în Vestul Sălbatic”, „Malena” sau „La Dolce Vita” vor putea fi ascultate live pe 24 martie, într-un spectacol dirijat de italianul Marcello Rota. Biletele sunt disponibile pe Eventim (https://www.eventim.ro/eventseries/ennio-morricone-nino-rota-4001258/).

Unele dintre cele mai emoționante coloane sonore din istoria cinematografiei vor răsuna live la București într-un concert dedicat legendelor muzicii de film Ennio Morricone și Nino Rota.

Pe 24 martie 2026, scena Sălii Palatului va găzdui un spectacol care reunește teme muzicale devenite simboluri ale marilor producții cinematografice – de la „A fost odată în Vestul Sălbatic”, „Pentru un pumn de dolari” sau „A fost odată în America”, până la „Nașul”, „Romeo și Julieta”, „Malena”, „Profesionistul” sau „La Dolce Vita”.

Concertul face parte dintr-un proiect internațional dedicat operei celor doi compozitori italieni care au redefinit relația dintre muzică și imagine pe marele ecran.

Două nume care au schimbat istoria muzicii de film

Astăzi, Ennio Morricone și Nino Rota sunt considerați repere absolute ale muzicii de film.

Morricone, autorul a peste 500 de coloane sonore, a creat unele dintre cele mai memorabile teme muzicale din istoria cinematografiei, colaborând cu regizori precum Sergio Leone, Giuseppe Tornatore sau Brian De Palma. Stilul său inconfundabil a transformat muzica westernului și a filmului european într-un fenomen cultural global.

La rândul său, Nino Rota este indisolubil legat de universul cinematografic al lui Federico Fellini, dar și de celebra trilogie „Nașul”, regizată de Francis Ford Coppola, una dintre cele mai recunoscute coloane sonore din istoria Hollywoodului.

Concertul de la București propune o incursiune sonoră în universul acestor doi compozitori, reunind teme care au marcat generații întregi de spectatori.

Marcello Rota, dirijorul proiectului

Inițiatorul și dirijorul spectacolului este Marcello Rota, unul dintre cei mai apreciați dirijori italieni contemporani.

Din 1995, acesta a dirijat în unele dintre cele mai prestigioase săli de concert din Europa și a colaborat cu orchestre importante precum Teatrul San Carlo din Napoli, Teatro Massimo din Palermo, Arena di Verona, Orchestra Națională a Italiei sau Orchestra Operei de Stat din München.

Proiectul dedicat muzicii lui Morricone și Rota este considerat unul dintre cele mai apreciate spectacole de acest tip din Europa, fiecare concert transformându-se într-o experiență care recreează atmosfera marilor filme.

Soliști care au făcut parte din istoria acestor coloane sonore

Concertul îi va aduce la București pe artiști care au colaborat direct la interpretarea muzicii lui Ennio Morricone.

Soprana Susanna Rigacci, formată la Conservatorul „Luigi Cherubini” din Florența, este cunoscută la nivel internațional pentru interpretările sale vocale din coloanele sonore ale filmelor lui Sergio Leone, precum „The Good, the Bad and the Ugly” sau „Once Upon a Time in the West”.

Alături de ea vor urca pe scenă Ludovico Fulci, pianist și aranjor implicat în numeroase proiecte de muzică de film, și Nello Salza, trompetist principal al Academiei Naționale Santa Cecilia și al Orchestrei Simfonice Naționale RAI.

Sub îndrumarea maestrului Ennio Morricone, acești artiști au susținut peste 500 de concerte în întreaga lume, interpretând live muzica ce a marcat istoria cinematografiei.

Unde pot fi găsite biletele

Concertul „Ennio Morricone & Nino Rota” va avea loc pe 24 martie 2026, la Sala Palatului din București. Biletele sunt disponibile pe Eventim, una dintre cele mai importante platforme de ticketing din România, prin care publicul poate accesa marile concerte și spectacole internaționale organizate în țară.