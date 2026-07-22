Facebook, Instagram și Messenger au picat din nou. Probleme raportate și la WhatsApp

Infrastructura tehnică din spatele Facebook, Instagram și Messenger a „picat” pentru a doua oară într-un interval de doar câteva zile, lăsându-i pe utilizaori „deconectaţi”.

Dependența noastră de platformele sociale devine evidentă mai ales atunci când acestea încetează să mai funcționeze, fie și pentru câteva ore. Miercuri, 22 iulie, o mare parte dintre cei care au încercat să își verifice conturile au descoperit că aplicațiile preferate au devenit temporar inutile. Nu a fost o eroare izolată, ci o problemă extinsă care a afectat simultan cele mai mari trei rețele deținute de compania Meta.

Primele semnale de alarmă au apărut cu puțin timp înainte de ora 15:00. Downdetector, platforma care centralizează reclamațiile utilizatorilor atunci când serviciile online nu mai răspund, a înregistrat o creștere bruscă și masivă a raportărilor.

În doar câteva minute, graficele au confirmat că serverele Meta treceau printr-o nouă sincopă majoră, la scurt timp după un incident similar petrecut în zilele precedente.

Pe Facebook, disfuncționalitățile s-au împărțit în trei mari categorii: 41% din totalul celor care au raportat erori nu au putut folosi aplicația de pe telefoanele mobile. Alți 27% au întâmpinat probleme atunci când au încercat să acceseze rețeaua de pe calculatoare, prin intermediul site-ului web, iar 19% au fost deconectați automat și s-au lovit de erori în momentul în care au încercat să se autentifice din nou.

Situația a fost și mai complicată pe Instagram, unde 72% dintre raportări a vizat direct aplicația instalată pe telefon, care pur și simplu a „înghețat” sau a refuzat să se deschidă. Alte 22% dintre mesaje au indicat probleme stricte de conexiune cu serverul, în timp ce un procent mic, de doar 4%, s-a referit la utilizatorii care puteau deschide aplicația, dar nu puteau vedea poze sau postări noi în fluxul principal.

Probleme și cu WhatsApp

Serviciul de mesagerie WhatsApp a înregistrat și el momente de ezitare și mesaje trimise cu întârziere. Totuși, numărul celor care au raportat probleme aici a fost semnificativ mai mic, semn că rețeaua de chat a fost mai rezistentă în fața defecțiunii generale.

Până la acest moment, deși sesizările continuă să vină din toate colțurile lumii, compania Meta nu a transmis o explicație clară cu privire la motivele pentru care sistemele sale au cedat de două ori într-un timp atât de scurt.