Marți, 27 Ianuarie 2026
Schimbări majore în grila ProTV. Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță

ProTV aduce mai multe schimbări după ieşirea din grilă a emisiunii lui Cătălin Măruţă. Astfel, programul va fi înlocuit cu seriale turcești.

Cătălin Măruță va fi înlocuit cu seriale turcești FOTO Arhivă
Cătălin Măruță va fi înlocuit cu seriale turcești FOTO Arhivă

Începând din 9 februarie, televiziunea va difuza serialele „La marginea lumii” şi „Leyla”, în locul emisiunii lui Cătălin Măruță, scrie Pagina de Media.

La ora 14:00, pe tronsonul Lecţii de viaţă, Pro TV difuzează serialul „La marginea lumii” (titlu original: Uzak Şehir). Povestea o urmăreşte pe Alya Albora, interpretată de Sinem Ünsal, care ajunge într-un sat aflat la graniţa Turciei cu Siria, venită din Canada pentru a-şi înmormânta soţul. Ceea ce trebuia să fie o vizită scurtă se transformă într-o confruntare dură cu o familie dominată de conflicte, răzbunări şi lupte pentru putere. Prinsă într-un mediu ostil, Alya este nevoită să lupte pentru libertatea ei şi a copilului, într-o lume în care adevărurile ascunse schimbă regulile jocului.

De la ora 15:00, postul difuzează serialul „Leyla” (titlu original: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…). Producţia spune povestea unei tinere care, rămasă fără mamă, ajunge victima unei mame vitrege manipulatoare. După ce îşi pierde familia şi identitatea, Leyla, interpretată de Cemre Baysel, revine peste ani sub un alt nume, hotărâtă să-şi recupereze viaţa şi să se confrunte cu trecutul. Planul de răzbunare este însă pus la încercare de reîntâlnirea cu iubirea din copilărie şi de propriile dileme morale.

Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea care l-a consacrat la PRO TV, după ce postul a anunțat că formatul „La Măruță” se va încheia începând cu 6 februarie 2026.

Alte programe vor fi mutate

După serialele turceşti, de la ora 16:00, PRO TV continuă programul cu „Lecţii de viaţă”, emisiunea care aduce în prim-plan poveşti inspirate din experienţe reale.

De asemenea, la numai două săptămâni de la debut serialul „Tătuțu”, cu George Mihăiță, îşi schimbă ora de difuzare. Începând din această săptămână, miercuri, Tătuţu a fost împins o oră mai târziu , de la 21.30 în loc de 20.30. Înaintea serialului dramatic, Pro TV a programat serialul Las Fierbinţi, cu episoade mai vechi.

Decizia vine după ce, miercurea trecută, Pro TV a pierdut clar lupta de audienţă cu Antena 1, care a difuzat Power Couple, mai informează Pagina de Media.

