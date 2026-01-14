Video Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital la Power Couple, la proba „Au, mami!”

Băieții din cele 9 cupluri de la Power Couple sezonul 3 au avut aseară proba „Au, mami!”, proba cea mai de temut, în care ei au fost supuși durerilor pe care le simte o femeie la naștere. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă de durere. ”Nu-mi dau seama cum a rupt-o. Așa dureri nu am simțit în viața mea. Nu puteam să respir”, a spus acesta.

Aparatul special care simula contracțiile nașterii i-au făcut pe băieți să uite că sunt la TV și să se dezlănțuie când vine vorba de țipete și reacții neașteptate. Acompaniați de partenerele lor care le dădeau indicații de respirație și cum să își relaxeze mușchii abdominali, băieții au trecut prin cel mai greu test de până acum.

În urlete și dureri la proba „Au, mami!”

Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă de durere până a ajuns în sala de nașteri. Celebrul sportiv a simțit pe pielea lui cel mai greu test de până acum, iar reacțiile lui necontrolate i-au amuzat pe telespectatori.

„Părinte, iartă-mă că vorbesc urât, dar nu mai pot, mânca-ți-aș gura ta! Doamne, mă duc duminică la slujbă, cum dau eu ochii cu el la cât am înjurat? Când o vedea omul ăla, mă duc să mă spovedesc că m-am spurcat rău de tot”, a zis Cătălin Zmărăndescu, după ce regreta că a vorbit urât sub efectul durerilor groaznice pe care le simțea.

Cătălin a trebuit să meargă în timp ce simțea contracțiile puternice. Deși era doar la nivelul 2 de durere, Cătălin simțea deja că e la nivelul 9 la ce dureri groaznice simțea.

Sportivul spera ca fiecare nivel să dureze doar un minut, dar deja nu mai putea de durere și nu voia să vorbească deloc pentru a nu-și consuma energia.

„Cum o să mai am eu autoritate în sala de antrenament cu «Au, mami!»? Îți dai seama că o să trec printre copiii ăia și o să își dea coate - «Uite-l pe domn profesor»”, spunea Cătălin.

Când au ajuns la spital, pregătit pentru sala de nașteri pentru a simți cea mai cumplită durere, Cătălin s-a oprit și a rupt o balustradă de la intrarea în spital.

„Aveam impresia că cineva mă taie la propriu pe viu. Deci nu puteam să merg. La un moment dat am vrut să mă așez în genunchi să mă târăsc. (...) Nu puteam să respir efectiv. Am plecat la propriu cu o balustradă după mine. Nu-mi dau seama cum am rupt-o”, a spus Cătălin.

Chiar dacă i-a fost extrem de greu să treacă de această probă, Cătălin Zmărăndescu a reușit să treacă cu bine. Luiza a investit 2.500 euro și au câștigat.