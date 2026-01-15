Dan Negru, avertisment după renunțarea la emisiunea lui Măruță: „Banul economisit e de două ori câştigat!”

La trei zile după ce Pro TV a anunțat că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grilă după 18 ani, realizatorul Dan Negru avertizează asupra unei transformări importante în peisajul TV. El leagă decizia postului de lipsa fondurilor și de presiunea audiențelor, dar și de competiția din mediul online.

Pro TV a confirmat că ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie, iar în locul acesteia vor fi programate seriale „orientate către publicul feminin”, potrivit oficialilor pentru Paginademedia.ro.

Dan Negru, prezentatorul emisiunii „Jocul Cuvintelor” de la Kanal D, care rulează pe intervalul orar al lui Cătălin Măruță, a comentat pe Facebook vestea care a zguduit showbiz-ul românesc. „Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că Pro TV pune după-amiaza, la concurenţă cu reluarea Jocul Cuvintelor, seriale care ar putea fi şi ele date în reluare. Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puţini şi reluările erau multe”, a scris Negru.

Realizatorul susține că deciziile Pro TV reflectă constrângeri financiare și aduce aminte de momentele în care postul a renunțat la show-urile de Revelion în favoarea filmelor sau reluărilor. „Banul economisit e de două ori câştigat!”, a comentat el.

El subliniază că mutările din grila Pro TV sunt o reacție la schimbările pieței, presiunea costurilor și a audiențelor, dar și la concurența din mediul online, amintind că în trecut, după-amiaza, seriale precum „Tânăr și neliniștit” erau înlocuite cu show-uri scumpe și grandioase.

„Boşii mei de la Kanal au simţit primii vântul! Reluarea de după-amiază a «Jocului cuvintelor», lider de audienţă adeseori, a făcut ca şi televiziunea lider, ProTv, să-şi adapteze programul. Pentru că, fără bani, am fi toţi bogaţi. Şi vântul online e rece pentru TV”, a adăugat Dan Negru.

Potrivit Pagina de Media, „Jocul Cuvintelor”, difuzat în reluare pe intervalul lui Măruță, ocupă primul loc în clasamentele naționale, atât pe țară, cât și la orașe.