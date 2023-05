O concurentă de la Chefi la Cuțite a leșinat în bucătărie. Ce s-a întâmplat

Una dintre concurentele din echipa lui chef Sorin Bontea a leșinat pe platoul de filmare în ediția 24 din sezonul 11 Chefi la Cuțite. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Diane Inamahoro le-a dat mari emoții tuturor celor aflați în platoul emisiunii Chefi la Cuțite după ce a leșinat la finalul unei probe.

„Dintr-o dată i s-a făcut rău! A leșinat cumva. I s-a făcut rău”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

Medicii au intervenit imediat, la fel și Mariana Zinner care i-a oferit o mână de ajutor pentru a-și reveni.

„Eu am fost la Salvare câțiva ani buni și am rămas cu primul instinct. I-am spus să inspire pe nas, să respire pe gură și a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit, am văzut că e pe drumul cel bun!”, a spus Mariana Zinner, relatează a1.ro.

Diane a mărturisit, după ce și-a revenit, că i s-a întâmplat acest lucru din cauză că nu s-a hidratat corespunzător în ultima vreme.

„Mi s-a făcut rău, s-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut suficientă grijă de mine, am dat tot ce am putut în probă, am avut și un pic de emoții”, a spus Diane Inamahoro.

Ea le-a spus medicilor că nu au de ce să își facă griji fiindcă este sănătoasă de fel. Chiar și așa, medicii au avut grijă ca Diane să își revină complet înainte de a continua emisiunea.

La finalul serii, chef Sorin Bontea a primit o nouă lovitură. Unul dintre concurenții săi, Adrian Hampu, a părăsit competiția după ce a obținut cea mai mică notă la jurizare.