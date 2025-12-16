MasterChef 2025, la final. Trei concurenți cu povești de viață diferite luptă pentru titlu și premiul de 75.000 de euro

După luni de competiție intensă și probe spectaculoase, finala MasterChef 2025 de marţi seară va stabili care dintre cei trei concurenţi rămaşi în cursă va pleca acasă cu trofeul şi premiul de 75.000 de euro.

Marţi, 16 decembrie, PRO TV transmite marea finală MasterChef 2025, punctul culminant al sezonului 10 al competiției culinare, în care trei concurenți se vor lupta pentru premiul de 75.000 de euro și trofeul show-ului, după luni pline de provocări, emoții puternice și decizii luate la limită.

Semifinala, desfășurată luni, 15 decembrie, a fost una spectaculoasă, concurenții gătind în decorul impresionant al Operei Naționale București.

Într-un cadru aparte, ei au avut parte de un tur privat al Operei și de un moment artistic surpriză oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, înainte de a intra în probele decisive. La finalul serii, Ariane Dărăban a părăsit competiția, stabilind astfel componența finaliștilor.

Cine sunt finaliştii

Cei trei finaliști care se vor lupta pentru titlu sunt: Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu.

* Cosmina Boboc, în vârstă de 34 de ani, originară din Iași și stabilită de zece ani în Cluj, este antreprenoarea pasionată de gastronomie care a demonstrat perseverență și curaj pe tot parcursul show-ului culinar. Pentru ea competiția a venit într-o perioadă extrem de dificilă, după ce într-un interval scurt de timp şi-a pierdut pierderea mama şi bunica și, recent, şi tatăl, care însă a apucat să o vadă la televizor și să se mândrească cu apariția ei la MasterChef.

* Ștefan Măchiță, în vârstă de 29 de ani, locuiește în Hamburg, Germania, unde lucrează ca inginer aerospațial.

Născut în București, Ștefan și-a dorit încă de la șapte ani să devină aviator, iar studiile și cariera sa au reflectat această pasiune. În paralel, el cultivă o pasiune pentru gastronomie moștenită de la mama sa, pregătind meniuri sofisticate pentru prietenii din Hamburg și organizând seri de fine dining cu plating spectaculos.

* Florentin Drăgoiu, 42 de ani, originar din Buzău și stabilit în București, a combinat creativitatea din designul vestimentar cu talentul culinar, câștigând șorțul de aur în timpul competiției. El mărturisea că vede gătitul ca pe un spațiu de libertate și expresie personală, integrând tradițiile familiale în fiecare preparat. Este căsătorit și are doi copii.

Declaraţii înainte de finală

Înainte de finală, prezentatorii Gina Pistol și Florin Dumitrescu au transmis mesaje emoționante despre parcursul finaliștilor.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, a declarat Gina Pistol.

„Azi avem ultima reprezentație MasterChef. Cei trei finaliști se vor lupta pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef 2025. Decizia finală va fi transmisă live, iar votul publicului pentru concurentul preferat din top 10 va fi foarte important”, a adăugat şi Florin Dumitrescu.