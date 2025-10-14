search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Video Luptă pentru imunitate, în cea mai spectaculoasă misiune din actualul sezon Asia Express. Cine are Jokerul

Publicat:

În ediția 21 a emisiunii  Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată luni, 13 octombrie 2025, concurenții au avut parte de o surpriză atunci când Nelu Cortea și Cătălin Bordea și-au făcut apariția. Jocul de amuletă și Jokerul au fost câștigate de una dintre echipele de fete. Marți, la ora 20.30, începe lupta pentru imunitate.

A fost o ediție plină de adrenalină și situații neprevăzute, potrivit Antena 1. Concurenții rămași în competiție s-au întâlnit cu Irina Fodor, pentru cel de-al șaselea stage.

Dintr-o mașină au coborât Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cu rucsacii în spate, gata să pornească şi ei în aventură.

„Asta mai lipsea!”, a zis Karmen Minune, când i-a văzut.

„A fost foarte greu în America Express. Am dormit la preoți exorciști, viața noastră s-a schimbat. Ne-am vindecat multe frici. Am mâncat furnici, viermi, șobolani, foarte buni șobolanii! Foarte bun”, au mărturisit Bordea și Cortea.

Și ceilalți concurenți au reacționat:

„Uite beleaua, Olga a fost cu Bordea?!”, a zis Dan Alexa.

„Ei vor sta cu noi doar în această etapă și vor concura cu noi pentru niște bani. Am aici 10.000 de euro cash. Ca să câștigați acești bani, Bordea și Cortea, trebuie să fiți merue primii la întâlnire. Dacă nu sunteți primii, 2500 din acești bani se duc la premiul mare al sezonului. Voi ceilalți trebuie să îi întreceți. Bordea și Cortea pot participa la jocuri, pot câștiga Joker, dar nu și imunități. Nu pot dona Jokerul, dar îl pot folosi în folosul cuiva”, le-a comunicat Irina Fodor.

Echipele au pornit într-o nouă provocare. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat primii și au plecat la drum, către următorul punct important: o fermă.

Pe rând, și alte echipe au ajuns la steagul roșu Asia Express-Drumul Eroilor și au început misiunea. 


Cea mai palpitantă a fost sarcina de a prinde un șobolan de bambus şi de a-l găti, activităţi care s-au executat în țipete.

Proba cu şobolanul s-a desfăşurat cu ţipete. FOTO Captură Facebook America Express Romania
Proba cu şobolanul s-a desfăşurat cu ţipete. FOTO Captură Facebook America Express Romania

„Vomit, nu pot să cred! E cea mai scârboasă provocare de la Asia Express de până acum!”, a mărturisit Rengle.

„Eram oripilat, tot ce trăiam era o traumă!”, a spus Dan Alexa.

Cine a câștigat jocul de amuletă

Olga Barcari și Karmen Simion au câștigat jocul de amuletă. Echipa învingătoare a avut de ales un Joker.

„Puteți să înghețati timp de 10 minute o echipă pe care o întâlniți în timpul unei misiuni”, le-a spus Irina.

Marți seara, de la ora 20.30, lupta pentru imunitate va aduce cea mai spectaculoasă misiune din acest sezon, potrivit sursei citate.

TV

