Video O nouă provocare la Asia Express. Motivul pentru care Anda Adam și Joseph au fost despărțiți de o gazdă din Vietnam

Aventura de pe „Drumul Eroilor” devine tot mai intensă. În ediția din 7 octombrie 2025, concurenții Asia Express au fost puși la încercare de o probă aparent simplă, dar și de situații neașteptate, cum a fost cea trăită de Anda Adam și soțul ei, Joseph, în momentul cazării la un localnic.

Oboseala și tensiunea continuă să crească pe traseul Asia Express, iar concurenții ajung tot mai des în situații-limită. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au avut parte de un episod inedit după ce au primit cazare din partea unui localnic vietnamez. Gazda i-a rugat însă să doarmă separat, invocând o superstiție locală.

„Cred că au chestia asta, când vine cineva în vizită, să nu dormim împreună. Au zis că poartă ghinion”, au povestit cei doi.

Proba ceaiului tradițional, test de răbdare și rezistență

În ediția difuzată marți, 7 octombrie, de la ora 20.30, concurenții au pășit într-un oraș locuit de numeroși veterani de război și au avut de îndeplinit o misiune simbolică: să prepare un ceai tradițional pentru a onora o familie de localnici.

Proba le-a reamintit de obiceiurile soldaților vietnamezi, care, în timpul războiului, găteau orez și preparau ceai chiar în timp ce mărșăluiau prin junglă. De această dată, echipele au trebuit să transporte apa și frunzele de ceai pe o cobiliță, în timp ce partenerul lor menținea focul aprins purtând o torță.

Cursa s-a transformat într-un test de anduranță și concentrare, pentru că la final concurenții au fost nevoiți să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra. Doar o cană dintre cele puse în fața lor conținea aroma originală, iar o greșeală i-ar fi obligat să reia întreaga procedură.

Marea imunitate, câștigată de Olga Barcari și Karmen Simionescu

În aceeași ediție, jocul de amuletă s-a dat între trei echipe puternice: Olga Barcari și Karmen Simionescu, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, respectiv Dan Alexa și Gabriel Tamaș. Cele trei echipe au luptat pentru 1.000 de euro și un coș cu produse locale. După o serie de misiuni dificile, Olga și Karmen au reușit să ajungă primele la Irina Fodor și să câștige imunitatea mare.