Iuliana Tudor revine cu un nou sezon „O dată-n viață” la TVR 1

Una dintre cele mai de succes emisiuni de divertisment revine în grila TVR 1 din 23 octombrie, în fiecare duminică seară. Ce noutăţi aduce acest sezon.

Din 23 octombrie, „O dată-n viață”, cel mai longeviv program de divertisment din istoria Televiziunii Române, revine în grila de programe a TVR 1. Din binecunoscutul decor al show-ului, Iuliana Tudor ne invită din nou, pe toţi, duminică de duminică, de la ora 21.00, la două ore de spectacol cu muzică, umor şi momente inedite.

„«O dată-n viaţă» a fost şi va rămâne proiectul meu de suflet. Timp de 10 ani am trăit printre cele mai frumoase experienţe ca om de televiziune, iar în momentul în care am păşit din nou în decorul emisiunii mi s-a tăiat respiraţia, gândindu-mă la Titus Munteanu, la Elise Stan şi echipa noastră, la maestrul Nicolae Botgros şi orchestra Lăutarii din Chişinău... Şi, peste toate, la câtă bucurie am adus în sufletele românilor de pretutindeni prin acest show. Continuăm povestea «O dată-n viaţă» şi sunt fericită că spectacolul va avea în prim-plan tinerii descoperiţi de noi la «Vedeta populară». Vă aştept cu drag în fiecare duminică seara, în faţa micilor ecrane!”, este invitaţia pe care Iuliana Tudor ne-o adresează tuturor.

În toamna 2022, emisiunea aduce în atenţia publicului tinerii laureaţi ai talent-show-ului „Vedeta populară”, alături de mari vedete ale folcorului românesc, venite să-i susţină şi să le ofere din exeperienţa lor.

Tinerii vor fi provocaţi de Iuliana Tudor la momente artistice unicat, trăite „o dată-n viață”, precum: interpretarea unui cântec din folclorul românesc în primă audiţie, interpretarea unui cântec din muzica pop, rock, jazz, dance, hip hop, etc., duet cu vedeta care îl susţine, duet cu un artist în vogă al momentului, din alt gen muzical, dans tradițional alături de un ansamblu folcloric de profesioniști, dans rock’n roll, vals, dance, tango cu trupa de dansatori, recunoaşterea unor obiceiuri sau elemente de etnografie şi folclor muzical din diferite zone ale ţării, moment de teatru alături de un actor celebru, precum şi amuzanta probă practică (de tăiat lemne, de gătit un preparat tradițional, de muls capra sau oaia, de executat un obiect din lut la roata olarului etc.).

Acompaniamentul va fi asigurat, în fiecare ediţie, de orchestre de muzică populară din toată ţara. Nu vor lipsi cele două personaje care au făcut istorie la „O dată-n viaţă” – Floarea și Gheorghe, în interpretarea actorilor Maria Buză şi Marius Rizea.