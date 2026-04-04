Video Golden Buzz contestat la „Românii au Talent”. Doi frați au ridicat sala în picioare, dar au divizat internetul: „O joacă de grădiniță”

Frații ​Eric și Eduard Radu, de 7 ani, respectiv 3 ani, au făcut senzație pe scena de la „Românii au Talent”. Cei doi au primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș cu un moment de muzică populară.

Eric și Eduard Radu, de 7 și 3 ani, sunt doi frați din Sibiu care au descoperit dansul popular încă de foarte mici. În familia lor chiar se glumește că cei doi frați au început să danseze încă din burta mamei, potrivit PRO TV.

Eric și Eduard au reușit un moment spectaculos de dans popular. Pe scena de la „Românii au Talent”, cei doi au interpretat un dans fecioresc de pe Târnave. Fratele cel mare, Eric, deja are experiență și a mai dansat și în trecut, în timp ce Eduard îi urmează acum pașii. La finalul dansului, Carmen Tănase a urcat pe scenă și i-a îmbrățișat pe cei doi cu drag.

Cei doi frați au primit Golden Buzz

„Au fost adorabili și mi s-a părut atât de autentic discursul lor și iubirea lor... Cel mic a fost dulceața de pe pământ! La trei ani să îți poți coordona picioarele și mâinile, să faci tu loviturile acelea...”, a spus Andra după evoluția lor.

„Să recunoaștem. A fost isterie în sală, nu mai ține nici publicul, noi eram pe jos”, a spus și Andi Moisescu.

La final, cei doi frați au primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș.

Val de critici după butonul auriu: „O joacă de grădiniță”

În ciuda entuziasmului din platou, decizia lui Pavel Bartoș de a le acorda Golden Buzz a stârnit și reacții negative în mediul online. Mulți telespectatori s-au arătat nemulțumiți, considerând că momentul, deși drăgălaș, nu se ridică la nivelul unui act artistic de valoare excepțională.

„Nici un Da nu merită. Puteau să se scălămbăie și acasă la ei. Emisiunea aceasta a devenit plictisitoare”;

„Aşa ceva nu merită niciun premiu”;

„Sunt adorabili, însă nu pentru golden! Mă rog, este dreptul vostru!”;

„O joacă de copii, de serbare la grădiniță!”

„Din punctul meu de vedere, golden buzz-ul ăla a fost dat total aiurea. Adică serios… doi copii care doar au țopăit pe scenă au luat momentul ăla „wow”, iar alți copii cu talent real au fost trecuți cu vederea? Nu zic, bravo lor pentru energie, dar hai să nu confundăm agitația cu talentul. A ajuns golden buzz-ul să fie despre spectacol de suprafață, nu despre muncă și valoare. Trist”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care nu au fost convinși de prestația fraților.

Repica susținătorilor: „Voi sunteți frustrați, alți adulți nu știu nici hora”

Susținătorii micuților subliniază că dificultatea dansului fecioresc este ridicată și că efortul de a promova tradițiile românești la o vârstă atât de fragedă merită orice formă de încurajare.

„Ce penibili sunteți voi, cei revoltați, nu înțeleg de ce, cel mic are 3 ani, dansează de la 2 ani și nu e doar o țopăială cum ați scris, e un dans de băieți de la Sibiu, nu tocmai ușor, iar dacă cei doi au vrut să le dea Golden buzzul, care e problema voastră, îți place te uiți, nu îți place schimbi canalul, simplu!!!!”.

„Doamne, cât de răi, egoiști și frustrați ați devenit, POPOR ROMÂN! (unii din d-stră). Momentul artistic al acestor doi frățiori a demonstrat că și la trei ani se poate, unii copii abia învață să meargă, nu să-și controleze mișcările! Alți adulți nu știu să danseze o horă! Bucurați-vă de frumos ,de lucruri mărunte, nu căutați să criticați, e postul Sfintelui Paști, fiți mai buni, ați devenit caraghioși rău! Pavel și Smiley au simțit mai mult decât d-stră!”;

„Băi da frustrați mai puteți fi unii. A vrut să le facă o bucurie unor copilași mici și scumpi. Ce credeți că înseamnă golden buzz ? Merg mai departe cum merg și alții fără ....mare lucru. Chiar au fost scumpi amândoi”;

„Bravo, Pavele ! Ai făcut o treabă excelentă! Să încurajăm copilaşi să ducă mai deoarte tradiţia românească”;

„Minunaţilor! Ce educaţie frumoasă aţi primit de la părinţi! V-am admirat şi m-am bucurat pentru toți!”.