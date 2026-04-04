Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Golden Buzz contestat la „Românii au Talent”. Doi frați au ridicat sala în picioare, dar au divizat internetul: „O joacă de grădiniță”

Frații ​Eric și Eduard Radu, de 7 ani, respectiv 3 ani, au făcut senzație pe scena de la „Românii au Talent”. Cei doi au primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș cu un moment de muzică populară.

Eduard și Eric Radu, la ”Românii au talent” FOTO: ProTV
Eric și Eduard Radu, de 7 și 3 ani, sunt doi frați din Sibiu care au descoperit dansul popular încă de foarte mici. În familia lor chiar se glumește că cei doi frați au început să danseze încă din burta mamei, potrivit PRO TV. 

Eric și Eduard au reușit un moment spectaculos de dans popular. Pe scena de la „Românii au Talent”, cei doi au interpretat un dans fecioresc de pe Târnave. Fratele cel mare, Eric, deja are experiență și a mai dansat și în trecut, în timp ce Eduard îi urmează acum pașii. La finalul dansului, Carmen Tănase a urcat pe scenă și i-a îmbrățișat pe cei doi cu drag.

Cei doi frați au primit Golden Buzz

„Au fost adorabili și mi s-a părut atât de autentic discursul lor și iubirea lor... Cel mic a fost dulceața de pe pământ! La trei ani să îți poți coordona picioarele și mâinile, să faci tu loviturile acelea...”, a spus Andra după evoluția lor.

„Să recunoaștem. A fost isterie în sală, nu mai ține nici publicul, noi eram pe jos”, a spus și Andi Moisescu.

La final, cei doi frați au primit Golden Buzz de la Pavel Bartoș.

Val de critici după butonul auriu: „O joacă de grădiniță”

În ciuda entuziasmului din platou, decizia lui Pavel Bartoș de a le acorda Golden Buzz a stârnit și reacții negative în mediul online. Mulți telespectatori s-au arătat nemulțumiți, considerând că momentul, deși drăgălaș, nu se ridică la nivelul unui act artistic de valoare excepțională. 

Nici un Da nu merită. Puteau să se scălămbăie și acasă la ei. Emisiunea aceasta a devenit plictisitoare”;

Aşa ceva nu merită niciun premiu”;

Sunt adorabili, însă nu pentru golden! Mă rog, este dreptul vostru!”;

O joacă de copii, de serbare la grădiniță!”

Din punctul meu de vedere, golden buzz-ul ăla a fost dat total aiurea. Adică serios… doi copii care doar au țopăit pe scenă au luat momentul ăla „wow”, iar alți copii cu talent real au fost trecuți cu vederea? Nu zic, bravo lor pentru energie, dar hai să nu confundăm agitația cu talentul. A ajuns golden buzz-ul să fie despre spectacol de suprafață, nu despre muncă și valoare. Trist”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care nu au fost convinși de prestația fraților.

Repica susținătorilor: „Voi sunteți frustrați, alți adulți nu știu nici hora”

Susținătorii micuților subliniază că dificultatea dansului fecioresc este ridicată și că efortul de a promova tradițiile românești la o vârstă atât de fragedă merită orice formă de încurajare.

Ce penibili sunteți voi, cei revoltați, nu înțeleg de ce, cel mic are 3 ani, dansează de la 2 ani și nu e doar o țopăială cum ați scris, e un dans de băieți de la Sibiu, nu tocmai ușor, iar dacă cei doi au vrut să le dea Golden buzzul, care e problema voastră, îți place te uiți, nu îți place schimbi canalul, simplu!!!!”.

Doamne, cât de răi, egoiști și frustrați ați devenit, POPOR ROMÂN! (unii din d-stră). Momentul artistic al acestor doi frățiori a demonstrat că și la trei ani se poate, unii copii abia învață să meargă, nu să-și controleze mișcările! Alți adulți nu știu să danseze o horă! Bucurați-vă de frumos ,de lucruri mărunte, nu căutați să criticați, e postul Sfintelui Paști, fiți mai buni, ați devenit caraghioși rău! Pavel și Smiley au simțit mai mult decât d-stră!”;

Băi da frustrați mai puteți fi unii. A vrut să le facă o bucurie unor copilași mici și scumpi. Ce credeți că înseamnă golden buzz ? Merg mai departe cum merg și alții fără ....mare lucru. Chiar au fost scumpi amândoi”;

Bravo, Pavele ! Ai făcut o treabă excelentă! Să încurajăm copilaşi să ducă mai deoarte tradiţia românească”;

Minunaţilor! Ce educaţie frumoasă aţi primit de la părinţi! V-am admirat şi m-am bucurat pentru toți!”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
