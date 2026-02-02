Denise Rifai pleacă de la Kanal D. Cu ce televiziune a bătut palma pentru un nou proiect

Denise Rifai, care în ultimii ani a realizat interviuri la Kanal D, se va alătura în luna februarie unei noi televiziuni, unde va avea un nou proiect.

Denise Rifai se alătură din luna februarie Antena Group, compania care deține televiziunile Antena 1, Antena Stars şi Happy Channel (nu şi Antena 3), scrie Pagina de Media.

Anunţul a fost făcut chiar de Antena Group într-un comunicat de presă.

„În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conținut fresh telespectatorilor”, anunță compania de media.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am ştiut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau şi care au demonstrat, prin audienţe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group şi am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând... de această dată, la Antena 1”, a declarat, la rândul ei, Denise Rifai.

Denise Rifai s-a remarcat ca moderatoare TV la Realitatea. În 2020, a trecut la Kanal D unde s-a ocupat de emisiunea de interviuri 40 de întrebări cu Denise Rifai.