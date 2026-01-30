search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Plecare surpriză de la Euronews România. Motivul pentru care Vitalie Cojocari părăsește postul după 4 ani

0
0
Publicat:

Vitalie Cojocari părăsește Euronews România după patru ani de emisiuni de analiză şi spune că este pregătit pentru o nouă etapă profesională.

Vitalie Cojocari şi-a anunţat plecarea de la Euronews România. FOTO: FB/Vitalie Cojocari
Vitalie Cojocari şi-a anunţat plecarea de la Euronews România. FOTO: FB/Vitalie Cojocari

Vitalie Cojocari, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de analiză politică din televiziunea românească, își încheie colaborarea cu Euronews România. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, chiar de realizator, pe contul său de Facebook, cu câteva ore înainte de ultima ediție a emisiunii sale.

După patru ani în care a fost prezent aproape seară de seară pe micile ecrane, Vitali Cojocari spune că decizia de a pleca îi aparține și a fost comunicată conducerii postului încă de anul trecut.

„Astăzi a venit scadența”, spune jurnalistul, explicând că își dorește să se concentreze mai mult pe jurnalismul online și pe noile forme de consum media.

„Prieteni, astăzi este ultima mea emisiune la Euronews Romania. Mă veți putea vedea la ora 19.00. Sper să vă placă tot ce v-am pregătit pentru diseară. Este cel mai important pentru mine în acest moment”, a scris Vitalie Cojocari.

Realizatorul a subliniat că miza principală a fiecărei ediții a fost informarea publicului și explicarea contextelor complicate, indiferent de reacțiile stârnite, trecând în revistă o parte dintre evenimentele majore reflectate în ultimii patru ani: războiul din Ucraina, criza refugiaților, alegerile din România și Republica Moldova, dar și momente istorice precum funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

„Oau, au fost 4 ani bătuți pe muchie. Și ce ani… Am urmărit criza refugiaților și războiul din Ucraina. Am stat cu ochii pe atâtea alegeri din România. Am fost prezent la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a”, a rememorat jurnalistul.

Ultima ediție a emisiunii a avut un invitat cu valoare simbolică: Toni Grecu, de la Divertis, Vitali Cojocari explicând alegerea invitatului prin nevoia de reinventare, într-o lume aflată într-o schimbare accelerată.

„Divertis s-a reinventat, dar a păstrat spiritul Divertis. (…) A îmbrățișat tehnologia și ce este nou, dar și-a păstrat identitatea recunoscută de public”, a spus el.

Jurnalism pe social media

Motivul principal al plecării este, potrivit jurnalistului, transformarea profundă a presei sub impactul tehnologiei și al rețelelor sociale.

„Lucrurile se schimbă. Tehnologia schimbă jurnalismul, iar eu vreau să prind din urmă jurnalismul modern”, afirmă Cojocari, precizând că va continua să activeze în presă, dar cu un accent mai puternic pe social media și conținut video online.

Vitalie Cojocari, jurnalist cu o carieră de peste două decenii, a lucrat anterior ca reporter la Pro TV și este cunoscut pentru stilul său explicativ și analitic.

„Tehnologia a modificat complet felul în care consumăm produsele media. Până și atunci când ne uităm la televizor stăm cu telefonul în mână”, explică jurnalistul, menționând și rolul tot mai vizibil al inteligenței artificiale în schimbarea comportamentelor de consum.

În final, Vitali Cojocari le-a mulțumit colegilor de la Euronews România și a subliniat că plecarea sa nu este una conflictuală.

„Plec, dar rămân prieten cu Euronews România (…) A fost o plăcere uriașă să fiu alături de cel mai important brand european de jurnalism”, a transmis el.

TV

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
stirileprotv.ro
image
Doliu în cinematografie. A murit Catherine O’Hara, actrița din „Home Alone”
gandul.ro
image
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE
mediafax.ro
image
Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a întrerupt meciul”
fanatik.ro
image
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
digi24.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Guvernul anunță reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate. Cine sunt românii care vor beneficia de această măsură
playtech.ro
image
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
12 țări sunt în alertă. Risc major de accident nuclear în Ucraina, care va afecta România
mediaflux.ro
image
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională? Surpriză uriașă!
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Animalele din România infectate cu rabie. Virusul este mortal dacă nu te vaccinezi la timp
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea