Plecare surpriză de la Euronews România. Motivul pentru care Vitalie Cojocari părăsește postul după 4 ani

Vitalie Cojocari părăsește Euronews România după patru ani de emisiuni de analiză şi spune că este pregătit pentru o nouă etapă profesională.

Vitalie Cojocari, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de analiză politică din televiziunea românească, își încheie colaborarea cu Euronews România. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, chiar de realizator, pe contul său de Facebook, cu câteva ore înainte de ultima ediție a emisiunii sale.

După patru ani în care a fost prezent aproape seară de seară pe micile ecrane, Vitali Cojocari spune că decizia de a pleca îi aparține și a fost comunicată conducerii postului încă de anul trecut.

„Astăzi a venit scadența”, spune jurnalistul, explicând că își dorește să se concentreze mai mult pe jurnalismul online și pe noile forme de consum media.

„Prieteni, astăzi este ultima mea emisiune la Euronews Romania. Mă veți putea vedea la ora 19.00. Sper să vă placă tot ce v-am pregătit pentru diseară. Este cel mai important pentru mine în acest moment”, a scris Vitalie Cojocari.

Realizatorul a subliniat că miza principală a fiecărei ediții a fost informarea publicului și explicarea contextelor complicate, indiferent de reacțiile stârnite, trecând în revistă o parte dintre evenimentele majore reflectate în ultimii patru ani: războiul din Ucraina, criza refugiaților, alegerile din România și Republica Moldova, dar și momente istorice precum funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

„Oau, au fost 4 ani bătuți pe muchie. Și ce ani… Am urmărit criza refugiaților și războiul din Ucraina. Am stat cu ochii pe atâtea alegeri din România. Am fost prezent la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a”, a rememorat jurnalistul.

Ultima ediție a emisiunii a avut un invitat cu valoare simbolică: Toni Grecu, de la Divertis, Vitali Cojocari explicând alegerea invitatului prin nevoia de reinventare, într-o lume aflată într-o schimbare accelerată.

„Divertis s-a reinventat, dar a păstrat spiritul Divertis. (…) A îmbrățișat tehnologia și ce este nou, dar și-a păstrat identitatea recunoscută de public”, a spus el.

Jurnalism pe social media

Motivul principal al plecării este, potrivit jurnalistului, transformarea profundă a presei sub impactul tehnologiei și al rețelelor sociale.

„Lucrurile se schimbă. Tehnologia schimbă jurnalismul, iar eu vreau să prind din urmă jurnalismul modern”, afirmă Cojocari, precizând că va continua să activeze în presă, dar cu un accent mai puternic pe social media și conținut video online.

Vitalie Cojocari, jurnalist cu o carieră de peste două decenii, a lucrat anterior ca reporter la Pro TV și este cunoscut pentru stilul său explicativ și analitic.

„Tehnologia a modificat complet felul în care consumăm produsele media. Până și atunci când ne uităm la televizor stăm cu telefonul în mână”, explică jurnalistul, menționând și rolul tot mai vizibil al inteligenței artificiale în schimbarea comportamentelor de consum.

În final, Vitali Cojocari le-a mulțumit colegilor de la Euronews România și a subliniat că plecarea sa nu este una conflictuală.

„Plec, dar rămân prieten cu Euronews România (…) A fost o plăcere uriașă să fiu alături de cel mai important brand european de jurnalism”, a transmis el.