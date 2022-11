„Chefi la cuțite“. Soția lui Nosfe s-a accidentat și a ajuns la duel, dar rămâne în concurs VIDEO

Mădălina Crețan din echipa lui Cătălin Scărlătescu, soția regretatului rapper Darius Crețan, a avut o ediție dificilă luni seara, dar a făcut față provocărilor.

Pe măsură ce semifinala se apropie, presiunea este tot mai mare în echipele celor trei chefi. Concurenții nu numai că au parte de probe dificile, ci și de accidentări care îi pot scoate din competiție.

A fost și cazul Mădălinei Crețan, soția regretatului repper Nosfe, din Șatra Benz. La battle-ul de luni seara, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a primit sarcina de a tăia ciuperci. Chef Scărlătescu a vrut să-i dea noi indicații și, în timp ce îl privea atentă, aceasta a continuat să lucreze și s-a tăiat. A avut imediat nevoie de ajutorul unei asistente, pentru că sângerarea nu se mai oprea.

„În timp ce tăiam ciupercile, m-am uitat la chef, dar am uitat să mă opresc din tăiat. Nu se mai oprește sângele. Am rămas blocată, efectiv. Am stat cu mâna la asistentă fiindcă voia să îmi pună garou, pentru că efectiv nu se mai oprea sângerarea. Am rugat-o să mă lase să fac ceva cu o mână, era groaznic să stau degeaba pe acolo“, a mărturisit Mădălina Crețan.

Totuși, concurenta a trecut rapid peste accidentare și s-a apucat imediat de treabă pentru a-și ajuta echipa. Aceasta nu a fost singura provocare pentru Mădălina în ediția de luni seara a concursului culinar. Ea a ajuns la duel cu Ștefania Pop, din echipa lui Florin Dumitrescu.

Cu doar 8 puncte, Ștefania Pop a fost eliminată de la „Chefi la cuțite“, iar Mădălina Crețan, a cărei farfurie a obținut 10 puncte, continuă competiția.

„Nu mă așteptam nicio secundă să ajung atât de departe. Acum, că am intrat pe ultima sută de metri, sunt extraordinar de fericită și de mulțumită de mine“, a mai spus concurenta „Chefi la cuțite“.