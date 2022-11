Scărlătescu câștiga peste 1.000 de euro în '94

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, a dezvăluit, în podcastul cântărețului Speak, salariul fabulos pe care-l primea în 1994.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu în cadrul podcastului „La fileu”.

Bucătarul în vârstă de 50 de ani spune fără regrete că și-a cheltuit toți banii „pe mâncare și băutură”.

