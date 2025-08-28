Cerere în căsătorie pe „Insula Iubirii”: George Vornicu a îngenuncheat în fața Ionelei Coșa

Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, iar pentru George Vornicu și Ionela Coșa experiența din Thailanda a culminat cu o cerere în căsătorie.

După un parcurs plin de emoții și provocări, unul dintre cuplurile participante, format din George Vornicu și Ionela Coșa, a scris o nouă pagină în povestea lor de dragoste. Finalul experienței lor în Thailanda a adus și o cerere în căsătorie, cea de-a doua din acest sezon.

Reîntâlnirea dintre Ionela și George a fost marcată de lacrimi, îmbrățișări și momente pline de emoție. După ce și-au împărtășit bucuria de a fi din nou împreună, George și-a făcut curaj și a pus în scenă cererea mult așteptată.

Cerere în căsătorie pe „Insula Iubirii”

Cu un strop de umor, acesta i-a spus iubitei sale că o strigă „Radu”, pentru a o surprinde atunci când se așază în genunchi. Apoi, a scos inelul și i-a adresat întrebarea care le va schimba viața.

„Le-ai vrut pe toate, acum le ai pe toate”, i-a spus George, lăsând-o pe Ionela fără cuvinte. Răspunsul brunetei a fost un „Da” ferm, rostit printre lacrimi, care a înduioșat atât colegii de pe insulă, cât și telespectatorii de acasă.

Deși momentul a fost unul extrem de emoționant, nu toată lumea s-a arătat impresionată de gestul lui George. Jaguarul, care pe parcursul emisiunii a încercat fără succes să-i intre în grații Ionelei, a comentat după plecarea acesteia că, în viața reală, nu ar fi văzut o potrivire între ei.

„Ionela pentru mine în vilă a fost persoana aia care a dat puțină scânteie. Dar în viața reală sunt Jaguar și acolo nu știu dacă funcționa. Cred că dacă eram împreună, eram un cuplu nebun”, a spus acesta.

