Arpad Paszkany și fosta ispită de la Insula Iubirii, cu 24 de ani mai tânără, s-au mutat pe o insulă

Arpad Paszkany (52 de ani), om de afaceri și fost patron al celor de la CFR Cluj, se află într-o relație amoroasă de lungă durată cu Antonela Pătruț, mai tânără cu 24 de ani decât acesta.

Cei doi sunt împreună de aproape doi ani, iar povestea lor de dragoste a luat naștere la scurt timp după ce s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. S-au stabilit împreună în Malta, după ce au petrecut un sejur romantic pe data de 14 februarie a acestui an, de Ziua Îndrăgostiților.

Antonela Pătruț a fost inspită în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute emisiuni televizate, „Insula Iubirii”, în sezonul șase, difuzat în luna aprilie a anului 2022.

Detalii despre relația dintre fostul patron al celor de la CFR Cluj și partenera sa de viață, au fost dezvăluite în spațiul public de către Ricaredo Cadu, fundaș central care a fost legitimat în cadrul clubului din Ardeal, în perioada 2006 - 2014. „Cu domnul Mureșan (n.r. – Iuliu Mureșan, ani de zile prșeedinte al grupării) țin legătura mai puțin, cu domnul Paszkany mai vorbesc. A venit în Marbella în vacanță. El în Malta stă. În septembrie o să merg să mă uit la niște meciuri. Și la București și la Cluj. Prima dată la București!”, a spus portughezul, conform digisport.ro.

„Mama și iubitul meu se înțeleg de minune!”

De Paște, la începutul lunii mai 2024, milionarul i-a făcut iubitei sale un cadou impresionant. Tânăra a primit un Ferrari, pe care a început să îl folosească frecvent, spunând că se acomodează încet cu traficul. La doar o lună după acest gest, Arpad Paszkany a avut ocazia să o prezinte pe Antonela lui Donald Trump Jr., aflat la Budapesta pentru o conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, unde a susținut și un discurs.

„Mama cu iubitul meu se înțeleg foarte bine, sunt doi oameni foarte sociabili, nici nu avea cum altfel”, spunea Antonela, după ce și-a prezentat iubitul părinților ei.

„Mă ajută să mă mențin în formă!”

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a dezvăluit, de asemenea, câteva dintre secretele și metodele pe care le folosește pentru a-și menține silueta și forma fizică impecabilă. „Fasting-ul este senzațional și pentru mine, mă ajută foarte tare să mă mențin în formă. Iar de câteva luni am început să fac sport aproape în fiecare zi.

Stai machiată doar când e absolut necesar, în rest lasă pielea să respire. Și înconjoară-te mereu cu persoane pozitive care te ajută să evoluezi și să rămâi mereu frumoasă!”, a spus ea, cu ceva timp în urmă.

Paszkany a pus capăt căsniciei cu Anamaria Feher la sfârșitul anului 2023, după șapte ani împreună, iar la doar șase luni distanță a anunțat public relația sa cu Antonela Pătruț.