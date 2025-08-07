Un cunoscut critic de modă ceartă ispitele de la „Insula Iubirii”. „E ușor să atragi atenția când ridici vocea”

Criticul de modă Vladimir Tătaru este critic cu „ispitele” din sezonul 2025 al show-ului „Insula Iubirii”.

Vladimir Tătaru, critic de modă, a comentat prestația ispitelor de la Insula Iubirii 2025.

El a punctat faptul că tupeul, ostentația și lipsa de bun gust pot fi comerciale, însă până la un punct.

„Dacă ar fi să aleg o ispită preferată în acest sezon, aș alege-o pe Oana Monea. Doza ei de discreție și felul în care se poziționează fără să devină centrul unui scandal mi se par atât de potrivite. Din punct de vedere stilistic nu avem cum să nu remarcăm faptul că are un look extrem de curat, o prezență angelică, accentuată de ținuta inspirată parcă dintr-un fashion show Victorias Secret. Aripile, coronița, părul lăsat natural pe umeri, totul compune o imagine plină de feminitate, grație, deloc vulgară”, a spus Vladimir Tătaru, potrivit Libertatea.

Stilistul consideră că această imagine pe care o are Oana Monea este cel mai mare atuu.

„E ușor să atragi atenția când ridici vocea, când ești insinuantă sau când te «înfășori» în controverse și scandal. E mult mai greu să fii subtilă, dar să rămâi în mintea oamenilor. Ea exact asta face. Este genul de apariție care nu explodează într-un episod, dar care rămâne constantă în percepția publicului poate tocmai pentru că nu încearcă prea tare. Și asta, pentru mine, e un statement de atitudine și control într-un context care testează limitele personale”, a încheiat Vladimir Tătaru.

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” a revenit la Antena 1 luni, pe 21 iulie. Cinci cupluri au acceptat provocarea de a sta 21 de zile departe de partener.