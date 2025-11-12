Asia Express 2025. Cine a plecat acasă și ce echipe au rămas în finala pentru Marele premiu, de 30.000 de euro

Ediția din 11 noiembrie a emisiunii Asia Express 2025 a stabilit care sunt cele două echipe care continuă competiţia pentru Marele premiul, după ce a avut loc ultima eliminare.

Doar două echipe continuă cursa pentru marele premiu al emisiunii Asia Express 2025, după ce Karmen Simionescu și Olga Barcari au fost eliminate înainte de finală, în ediția difuzată pe 11 noiembrie.

În competiție au mai rămas Dan Alexa și Gabi Tamaș, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, care se vor confrunta pe Drumul Eroilor, în ultima etapă a aventurii asiatice, potrivit paginii oficiale a Asia Express.

În penultima ediție, concurenții au descoperit ipostaze inedite ale Coreei de Sud, de la remediile naturiste locale și tehnologia viitorului, până la experiențe inspirate din celebrele seriale K-drama, şi au luptat din răsputeri pentru a ajunge în finală.

Probele etapei din 11 noiembrie i-au purtat pe concurenți prin unele dintre cele mai neașteptate locuri din Coreea de Sud. Prima oprire a fost la Muzeul Toaletei, o atracție inedită dedicată istoriei și evoluției acestui obiect banal, dar indispensabil, unde au fost nevoite să găsească răspunsuri la o serie de întrebări, explorând clădirile muzeului și parcul din jur.

Ulterior, concurenții au ajuns într-o cafenea de pescuit indoor, unde au primit undițe și au trebuit să prindă pești pentru a obține următorul indiciu al cursei, iar apoi s-au familiarizat cu Mukbang, un tip de divertisment online în care participanții consumă porții uriașe de mâncare în fața camerei, transformând masa într-un spectacol urmărit de milioane de oameni, concurenții fiind invitați speciali pe canalul de YouTube al unui cunoscut influencer local.

Finala Asia Express 2025 va fi difuzată miercuri, 12 noiembrie, când va fi anunţată oficial echipa câştigătoare.