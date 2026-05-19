Un deputat liberal critică reducerea pauzelor la 5 minute în școlile supraaglomerate: „Creierul unui copil nu funcționează ca o mașinărie”

Un deputat liberal atrage atenția asupra condițiilor din școlile supraaglomerate din România în care pauzele au fost reduse la doar cinci minute pentru organizarea în două sau trei schimburi.

Deputatul PNL de Brașov Sebastian Rusu, vicepreședinte al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, denunță practica unor școli de a reduce pauzele la doar cinci minute pentru a face loc programului în două sau trei schimburi, catalogând această măsură drept o încălcare a legii și a nevoilor fiziologice ale copiilor, scrie Brașov.net.

„5 MINUTE. Atât are copilul tău pauză între ore. 5 minute să meargă la toaletă, să mănânce, să facă schimb de cărți, să respire, să fie copil. Nu ajunge! Și toți știm asta”, a afirmat deputatul.

El a atras, totodată, atenția asupra consecințelor biologice și cognitive pe care o astfel de măsură o are asupra elevilor.

„Creierul unui copil nu funcționează ca o mașinărie. Are nevoie de mișcare, de joacă, de aer și de socializare pentru a procesa informația. Calitatea educației nu stă în orele înghesuite una în alta, ci în echilibrul dintre efort și recuperare”, a explicat acesta.

Deputatul brașovean a precizat că legislația în vigoare este foarte clară în privința duratei minime a pauzelor (15 minute pentru ciclul primar și minimum 10 minute pentru gimnaziu și liceu), însă excepțiile au devenit, în mod îngrijorător, o regulă acceptată tacit.

El a transmis, de asemenea, că a depus deja două interpelări oficiale la Ministerul Educației pe acest subiect și a făcut apel la părinți pentru a identifica și raporta cazurile concrete de nerespectare a timpului de odihnă al elevilor.

Potrivit datelor oficiale, peste 156.000 de elevi din România sunt nevoiți să învețe în instituții care funcționează sub presiunea lipsei de spațiu, unde timpul de recreere a devenit prima victimă a managementului defectuos, mai notează publicația.