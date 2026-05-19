e-Factura pentru persoane fizice de la 1 iunie 2026: cine mai este obligat să emită facturi și cum se face înscrierea

De la 1 iunie 2026, sistemul RO e-Factura continuă să se aplice obligatoriu în România, însă nu mai vizează în aceeași măsură toate persoanele fizice. În urma unui amendament susținut de Ministerul Finanțelor și adoptat în Comisia de Buget-Finanțe, au fost introduse excepții importante pentru anumite categorii de contribuabili.

Măsura vine să clarifice modul de aplicare a sistemului și să evite încărcarea administrativă a persoanelor fizice care nu desfășoară activități economice în sens comercial.

Ce persoane fizice trebuie să emită e-Factura de la 1 iunie 2026

De la 1 iunie 2026, obligația de utilizare a sistemului RO e-Factura rămâne valabilă în principal pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice organizate sau care sunt asimilate operatorilor economici.

În această categorie intră:

PFA (persoane fizice autorizate);

II (întreprinderi individuale);

IF (întreprinderi familiale);

alte forme de activitate economică înregistrate fiscal.

Pentru aceste forme, emiterea și transmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura devine obligatorie în relația cu alți operatori economici.

Cine este exceptat

În forma actualizată a reglementărilor, sunt exceptate de la obligativitatea utilizării sistemului:

persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor;

agricultorii persoane fizice care aplică regimul special.

Aceste categorii vor putea utiliza sistemul RO e-Factura opțional, fără obligația de a emite facturi prin platformă, ceea ce reduce semnificativ impactul administrativ asupra veniturilor ocazionale sau non-comerciale.

Înscrierea în platforma RO e-Factura

Pentru contribuabilii care au obligația de utilizare a sistemului, accesul în RO e-Factura se face prin intermediul ANAF și presupune câțiva pași administrativi.

Procedura generală include:

Crearea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV); Utilizarea unui certificat digital calificat; Depunerea formularului de înregistrare în registrul RO e-Factura (formularul 082); Validarea și aprobarea de către ANAF; Activarea dreptului de transmitere și primire a facturilor electronice.

După finalizarea înscrierii, contribuabilul poate emite și transmite facturile exclusiv prin sistemul electronic, în relația cu ceilalți operatori economici.

Modificările recente arată o ajustare a politicii fiscale: în timp ce digitalizarea prin RO e-Factura continuă pentru activitățile economice organizate, persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau agricultură sunt scoase din zona obligativității și trecute într-un regim opțional.

În acest fel, sistemul rămâne un instrument de control fiscal, dar este aplicat mai strict acolo unde există activitate economică propriu-zisă și risc fiscal mai ridicat.

Extinderea sistemului către persoanele fizice reprezintă una dintre cele mai importante schimbări fiscale programate pentru anul 2026, cu impact direct asupra modului de emitere și gestionare a facturilor electronice.