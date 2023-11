„Ultimul” cântec The Beatles a fost lansat. Piesa are și vocea legendarului John Lennon | AUDIO

Trupa The Beatles a lansat ceea ce este descris ca fiind ultimul lor cântec nou împreună, intitulat „Now and Then”, notează The Guardian.

Acesta completează o serie de cântece scrise de John Lennon și predate sub formă de demo lui Paul McCartney în 1994 de către Yoko Ono, cu „For Paul” scris pe casetă. McCartney și restul trupei Beatles au creat două cântece noi din aceste înregistrări, „Free As a Bird” și „Real Love” - fiecare dintre ele a fost un hit de top 5 în Marea Britanie, „Free As a Bird” ajungând pe locul 2 în decembrie 1995, iar „Real Love” pe locul 4 în martie 1996.

Dar trupa s-a chinuit să finalizeze un cântec de pe demo-ul „Now and Then” și a abandonat încercarea. Acum, cu ajutorul tehnologiei AI, care a izolat mai bine vocea lui John Lennon din demo, cântecul a fost în sfârșit finalizat. McCartney și Ringo Starr au înregistrat părți noi pentru el, în timp ce regretatul George Harrison apare prin intermediul unor părți de chitară păstrate din acea sesiune din 1995, care a fost pusă la păstrare.

Miercuri a fost lansat un film making-of, în care nu apare cântecul în sine. Referindu-se la Lennon, Starr spune în film: „A fost cel mai aproape pe care îl vom avea vreodată de a-l avea din nou în cameră”.

McCartney a explicat dificultățile cu care s-a confruntat trupa în 1995.

„Pe caseta demo a lui John, pianul se auzea cam greu. Și în acele zile, bineînțeles, nu aveam tehnologia necesară pentru a face separarea... am cam rămas puțin fără suflu și fără timp. Now and Then a zăcut într-un dulap”, a declarat el.

El a spus că a avut unele îndoieli în legătură cu realizarea unor cântece complete din demo-urile lui Lennon, din respect pentru munca neterminată a regretatului compozitor.

„Este ceva ce nu ar trebui să facem? De fiecare dată când mă gândeam așa, mă gândeam, să zicem că am avut ocazia să-l întreb pe John: «Hei John, ai vrea să terminăm acest ultim cântec al tău?»”, a declarat acesta.

Peter Jackson a regizat videoclipul pentru „Now and Then” - care va fi lansat vineri, la ora 14:00 GMT - după ce a regizat documentarul „Get Back”, care a durat opt ore și care a folosit aceeași tehnologie AI pentru a arăta cum trupa a asamblat piesele pentru ultimele două albume, „Abbey Road” și „Let It Be”.