Trupa The Beatles revine în topurile britanice după 54 de ani VIDEO

Paul McCartney spune că succesul "ultimei" melodii a trupei l-a impresionat, piesa compusă de legendarul artist devenind cel mai bine vândut single de vinil din acest secol, conform TheGuardian.

The Beatles au doborât recorduri în topurile britanice, revenind pe primul loc în topuri cu "ultimul" cântec al trupei, Now and Then - al 18-lea cântec care a ajuns în total în fruntea topurilor.

Cel de-al 17-lea număr 1 a fost "The Ballad of John and Yoko", în 1969, ceea ce înseamnă că ei sunt acum artiștii cu cea mai mare diferență între două single-uri No 1: 54 de ani, doborând recordul stabilit anul trecut de Kate Bush, când a ajuns în top cu "Running Up That Hill", la 44 de ani după ce a fost No 1 cu "Wuthering Heights".

Niciuna dintre noile melodii pe care membrii în viață ai trupei Beatles le-au lansat în 1995 și 1996, Free as a Bird și Real Love, nu a ajuns pe primul loc în topuri

Now and Then, o baladă midtempo scrisă de John Lennon la sfârșitul anilor '70, folosește înregistrarea demo originală a acestuia combinată cu linii de chitară înregistrate de regretatul George Harrison în 1994, plus părți noi înregistrate de Paul McCartney și Ringo Starr. McCartney a spus despre succesul melodiei în topurile de specialitate: "Este uluitor. M-a dat pe spate. Este, de asemenea, un moment foarte emoționant pentru mine. Îmi place la nebunie!"

Supremația Now and Then în topuri a fost alimentată în parte de o serie de ediții fizice

Peintre aceste ediții fizice enumerându-se, inclusiv, varianta CD, casetă și patru versiuni de vinil în culori diferite, cele trei versiuni fiind vândute cu amănuntul la 17,99 lire sterline fiecare.

Aceste prețuri neobișnuit de mari nu au fost un factor de descurajare pentru fani, mulți dintre ei făcând coadă la miezul nopții de vineri, săptămâna trecută, pentru a cumpăra copii. Cu 19.400 de exemplare de vinil vândute, este cel mai rapid vândut single de vinil al secolului, iar vânzările fizice totale de 38.000 au fost cele mai mari vânzări fizice într-o singură săptămână din 2014, când câștigătorul X Factor, Ben Haenow, a ajuns pe locul 1 de Crăciun cu Something I Need.

Record de difuzări

De asemenea, Now and Then a fost difuzat de peste 5 milioane de ori în Marea Britanie, de departe cea mai mare cifră înregistrată într-o singură săptămână pentru un cântec Beatles. Revenirea Beatles a fost atât de așteptată încât Now and Then a ajuns în topuri vinerea trecută, după ce a fost lansată cu doar 10 ore înainte de încheierea săptămânii respective, ajungând pe locul 42.

Trupa își prelungește recordul de artist britanic cu cele mai multe single-uri No 1, iar Martin Talbot, directorul executiv al Official Charts Company, a declarat: "Dacă au existat vreodată îndoieli cu privire la faptul că Beatles sunt cea mai mare trupă din toate timpurile, cu siguranță le-au consemnat în istorie în această săptămână."

Va trebui să găsească ceva mai mult în seifuri dacă vor să îl întreacă pe Elvis Presley, care are 21 de nr. 1, deși Peter Jackson, care a regizat videoclipul lui Now and Then, a spus că nu este dincolo de orice posibilitate. "Putem lua o interpretare din [filmul documentar al lui Jackson] Get Back, să-i separăm pe John și George, iar Paul și Ringo să adauge un refren sau armonii", a declarat el pentru Sunday Times săptămâna aceasta. "S-ar putea să te alegi cu un cântec decent, dar nu am avut discuții cu Paul despre asta. Este o chestie de fanboy, dar cu siguranță este de conceput".

Între timp, clasamentul albumelor a găzduit revenirea altor legende muzicale, Cliff Richard obținând al 48-lea album din Top 10 cu Cliff With Strings - My Kinda Life, pe locul 5, Johnny Marr obținând al cincilea album solo din Top 10 cu compilația best-of Spirit Power, pe locul 7, iar Van Morrison obținând al 44-lea album din Top 40 cu Accentuate the Positive, pe locul 39.

Contrar tendinței ca noile albume să coboare rapid în clasament, Rolling Stones câștigă o a treia săptămână în Top 5 cu Hackney Diamonds. Oasis este cea mai mare nou intrată pe locul 2, cu o reeditare a compilației B-sides The Masterplan, în fața starului K-pop Jung Kook pe locul 3, în timp ce versiunea reînregistrată a albumului 1989 al lui Taylor Swift rămâne pe locul 1 pentru a doua săptămână.

Swift a fost detronată de Beatles în clasamentul single-urilor, piesa sa Is It Over Now coborând pe locul 3. Prada, un remix al piesei Ferrari Horses a lui D-Block Europe și Raye, realizat de producătorul Cassö pe laptopul său de la Universitatea Swansea, petrece a noua săptămână în Top 5, pe locul 2, în timp ce Tate McRae și Tyla revin fiecare în Top 5.