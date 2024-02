Toby Keith, legendă a muzicii country, a murit la vârsta de 62 de ani. Suferea de cancer la stomac VIDEO

Artistul Toby Keith, cunoscut pentru hiturile „Who's Your Daddy” și „Made in America”, a murit în noaptea de luni spre marți la vârsta de 62 de ani, după o luptă cu cancerul la stomac, relatează BBC.

Cariera sa s-a întins pe trei decenii. Legenda muzicii country s-a căsătorit în anul 1984 cu Tricia Lucus.

Născut în Oklahoma, Keith a fost jucător semi-profesionist de fotbal american înainte de a se face remarcat ca muzician în anii 1990. Single-ul său de debut „Should've Been a Cowboy”, care a fost lansat în 1993, a avut un succes răsunător.

Ulterior, a lansat albumele „Blue Moon”, „Pull My Chain” și „Unleashed”.

În cântecele sale, Keith făcea adesea trimiteri la teme patriotice, cea mai controversată fiind piesa „Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American)”, lansată la scurt timp după atacurile de la 11 septembrie 2001.

De-a lungul timpului a cântat la evenimente organizate de mai mulți președinți americani, inclusiv George W. Bush. Barack Obama și Donald Trump. În anul 2021, fostul președinte american Domnul Trump i-a oferit cântărețului o Medalie Națională a Artelor.