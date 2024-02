Taylor Swift, marea câștigătoare a galei Grammy Awards 2024. Lista completă a artiștilor premiați VIDEO

Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, în noaptea de duminică spre luni. Cântăreața Taylor Swift a cucerit premiul pentru cel mai bun album al anului, datorită albumului „Midnights”, informează AFP.

Una dintre veştile ce au marcat ceremonia a venit din partea cântăreţei Taylor Swift, care a anunţat că va lansa un nou album, „The Tortured Poets Department", în timp ce se afla pe scenă. Vedeta pop a dezvăluit în momentul în care a acceptat cel de-al 13-lea premiu Grammy din cariera sa, ce i-a fost atribuit la categoria „cel mai bun album pop vocal" pentru materialul discografic "Midnights", că viitorul ei album va fi lansat pe 19 aprilie, scrie Agerpres.

Cele mai importante patru premii ale galei Grammy Awards au fost câştigate în acest an de femei: Taylor Swift - care a devenit prima persoană din istorie premiată de patru ori la categoria "albumul anului", recompensată în 2024 pentru discul "Midnights", depăşindu-i astfel pe Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder, care câştigaseră acest trofeu de trei ori fiecare -, Billie Eilish - desemnată învingătoare la categoria "cântecul anului" pentru single-ul "What Was I Made For?" de pe coloana sonoră a filmului "Barbie" -, Miley Cyrus - care s-a impus la categoria "înregistrarea anului" cu piesa "Flowers" - şi Victoria Monet - premiată la categoria "cel mai bun artist debutant".

Intrepretările live din timpul galei au emoţionat publicul şi au adus ovaţii pentru Joni Mitchell, Tracy Chapman & Luke Combs, şi Billy Joel, care a lansat cu această ocazie noul său cântec, "Turn the Lights Back On", precum şi pentru Miley Cyrus, aplaudată pentru piesa ei "Flowers", Dua Lipa care şi-a lansat single-ul "Training Season" şi Olivia Rodrigo, care a susţinut în faţa spectatorilor o interpretare pasională a piesei "Vampire".

Artistele s-au impus aproape la toate categoriile

În timpul galei din acest an, femeile artiste s-au impus aproape la toate categoriile. A fost, de asemenea, o ceremonie a premierelor, în special pentru femei. Karol G a câştigat primul ei premiu Grammy la categoria "cea mai bună muzică urbană" cu "Manana Sera Bonito"; Lainey Wilson a câştigat primul ei trofeu, ce i-a fost atribuit la categoria "cel mai bun album country" pentru "Bell Bottom Country"; Miley Cyrus a primit şi ea primul său premiu Grammy din carieră, atribuit pentru "Flowers", la categoria "cea mai bună interpretare pop solo"; iar SZA a fost recompensată cu primul ei trofeu Grammy solo, plecând acasă cu un total de patru premii, inclusiv la categoriile "cel mai bun cântec R&B" şi "cel mai bun album R&B progresiv". Joni Mitchell, o legendă a generaţiei Woodstock, ajunsă între timp la vârsta de 80 de ani, a urcat pentru prima dată pe scena galei Grammy, unde a interpretat cântecul "Both Sides, Now". De asemenea, ea a câştigat premiul decernat în categoria "cel mai bun album folk".

Singurul câştigător de sex masculin care a primit un premiu major a fost Jay-Z, recompensat însă cu un trofeu onorific, Dr. Dre Global Impact Award. În discursul său de mulţumire, rapperul american i-a criticat pe organizatorii galei Grammy pentru că nu au premiat-o niciodată pe soţia sa, vedeta Beyonce, la categoria "albumul anului". În mod paradoxal, Beyonce este cea mai premiată artistă din istoria galei, având în palmares 32 de trofee.

Grupul Paramore a cucerit premiul pentru cel mai bun album rock

Victoria Monet, care primise şapte nominalizări, a câştigat în cele din urmă trei premii pentru albumul ei de debut "Jaguar II". A câştigat mult râvnitul premiu atribuit la categoria "cel mai bun artist debutant", precum şi pe cele decernate la categoriile "cel mai bun album proiectat (non-clasic)" şi "cel mai bun album R&B".

Phoebe Bridgers şi grupul ei, Boygenius, care au concurat la şapte categorii, au câştigat trofee în prima parte a ceremoniei, care nu a fost televizată. Phoebe Bridgers a primit primul ei premiu Grammy pentru colaborarea sa cu SZA la piesa "Ghost in the Machine", recompensată la categoria "cea mai bună interpretare pop a unui duo/grup". Trupa Boygenius, nominalizată la şapte categorii, s-a impus apoi la categoriile "cel mai bun album alternative" cu materialul discografic "The Record", "cel mai bun cântec rock" ("Not Strong Enough") şi "cea mai bună interpretare rock" ("Not Strong Enough").

Grupul Paramore a câştigat premiul pentru cel mai bun album rock cu discul "This Is Why" şi cel decernat în categoria "cea mai bună interpretare alternativ" cu piesa care a dat titlul acestui album. Prin victoria sa în categoria "cel mai bun album rock", Paramore a devenit prima trupă din istorie care are o solistă şi care s-a impus la această categorie.

Killer Mike a fost arestat

În categoriile dedicate muzicii rap, Killer Mike a fost marele învingător, impunându-se în toate cele trei categorii la care a fost nominalizat. Acest rapper din Atlanta, care a apărut pe primele pagini ale ziarelor din lumea întreagă după ce a fost arestat în culisele galei de duminică seară, a fost desemnat câştigător la categoriile "cel mai bun cântec rap" şi "cea mai bună interpretare rap" cu piesa "Scientists & Engineers" (alături de Andre 3000 ft. Future & Eryn Allen Kane), în timp ce albumul său "Michael" s-a impus la categoria "cel mai bun album rap".

Două dintre noile categorii adăugate în palmaresul galei Grammy au avut câştigători ce au fost anunţaţi în prima parte a ceremoniei. Kylie Minogue a câştigat cel de-al doilea premiu din carieră pentru cântecul "Padam Padam", recompensat la categoria "cea mai bună înregistrare dance-pop", iar Tyla s-a impus la categoria "cea mai bună interpretare de muzică africană" cu "single-ul "Water".

Cea de-a 66-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy și difuzată de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentată pentru al patrulea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

Câştigătorii premiilor Grammy sunt aleşi de cei aproximativ 11.000 de membri cu drept de vot ai Academiei Naţionale de Arte şi Ştiinţe ale Înregistrărilor, o instituţie criticată în trecut pentru slaba reprezentare a artiştilor de culoare. În ultimii ani, instituţia americană a depus însă eforturi consistente pentru a-şi spori diversitatea în rândul membrilor săi.

Lista câștigătorilor

Prezentăm mai jos lista câştigătorilor desemnaţi în categoriile principale la cea de-a 66-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy.

General

Albumul anului: "Midnights" - Taylor Swift

POP

Dance/Electronic

Cea mai bună înregistrare dance: "Rumble" - Skrillex, Fred again & Flowdan

Cel mai bun album Dance/Electronic: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" - Fred again

Rock

Alternativ

Cea mai bună interpretare alternativ: "This Is Why" - Paramore

Cel mai bun album alternativ: "The Record" - boygenius

R&B

RAP

Country