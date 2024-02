El este românul care a câștigat 19 premii Grammy alături de Taylor Swift și alte vedete de top

Un român a câștigat, duminică, un nou premiu Grammy, în calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul "Midnights" al lui Taylor Swift. Șerban Ghenea este prima persoană (nu artist) care câștigă „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard.

Inginer/mixerul canadian de origine română a câștigat premiul acestor categorii, în calitate, pentru albumele „1989” și „Folklore” ale lui Swift, „25” al lui Adele și „24K Magic” al lui Bruno Mars.

Albumul "Midnights" a fost realizat de: Jack Antonoff & Taylor Swift, producători; Jack Antonoff, Bryce Bordone, Zem Audu, Serban Ghenea, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Ken Lewis, Michael Riddleberger, Laura Sisk & Evan Smith, ingineri de sunet/mixaj; Jack Antonoff & Taylor Swift, compozitori; Randy Merrill, inginer mastering.

Taylor Swift, marea câștigătoare a galei Grammy Awards 2024. Lista completă a artiștilor premiați VIDEO

Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, în noaptea de duminică spre luni. Cântăreața Taylor Swift a cucerit premiul pentru cel mai bun album al anului, datorită albumului „Midnights”, informează AFP.

Una dintre veştile ce au marcat ceremonia a venit din partea cântăreţei Taylor Swift, care a anunţat că va lansa un nou album, „The Tortured Poets Department", în timp ce se afla pe scenă. Vedeta pop a dezvăluit în momentul în care a acceptat cel de-al 13-lea premiu Grammy din cariera sa, ce i-a fost atribuit la categoria „cel mai bun album pop vocal" pentru materialul discografic "Midnights", că viitorul ei album va fi lansat pe 19 aprilie, scrie Agerpres.

Cele mai importante patru premii ale galei Grammy Awards au fost câştigate în acest an de femei: Taylor Swift - care a devenit prima persoană din istorie premiată de patru ori la categoria "albumul anului", recompensată în 2024 pentru discul "Midnights", depăşindu-i astfel pe Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder, care câştigaseră acest trofeu de trei ori fiecare -, Billie Eilish - desemnată învingătoare la categoria "cântecul anului" pentru single-ul "What Was I Made For?" de pe coloana sonoră a filmului "Barbie" -, Miley Cyrus - care s-a impus la categoria "înregistrarea anului" cu piesa "Flowers" - şi Victoria Monet - premiată la categoria "cel mai bun artist debutant".