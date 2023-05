Theodor Andrei, scuze după o gafă majoră. A redistribuit o postare cu mesaje jignitoare despre alți concurenți Eurovision

Reprezentantul României a redistribuit într-un Story o postare jiignitoare la adresa unor participanți la Eurovision 2023, apoi a revenit cu scuze.

Theodor Andrei a redistribuit o postare în care este menționat și în care apar câteva comentarii jignitoare la adresa unor participanți la Eurovision Song Contest 2023. Astfel, în story-ul respectiv, se sugerează că pentru Loreen s-a votat „strategic/politic“, dar și: „lacrimogenele pentru Ucraina – se vede pe fața actriței Hannah Waddingham că nu mai poate ea de Ucraina“ (Hannah Waddingham a fost una dintre prezentatoarele show-ului de la Liverpool – n.r.).

Fanii concursului au văzut postarea și au taxat-o imediat.

„Lacrimogenele pentru Ucraina? M-am enervat grav, pa! Cum să dai share la asta după ce efectiv ai fost primit cu brațele deschise, ai mai avut și interviuri, întâlniri cu unii din Ucraina și ai mai și zis că efectiv piesa ta e scrisă și cu gândul la situația tragică de acolo. Doamne, dă-mi putere să mă abțin“, a scris un comentator. „Ipocrizie maximă! Cum rămâne cu «make love, not war» (mesajul transmis de Theodor Andrei la finalul show-ului din semifinală – n.r.)?“, a comentat alt fan Eurovision.

Nici restul comentariilor nu i-au fost deloc favorabile cântărețului, care a revenit cu un nou story, în limba engleză, în care își prezintă scuzele.

„Am redistribuit un story care conținea mesaje nepoliticoase la adresa altor țări și concurenți și îmi pare foarte, foarte rău. Nu citesc toate postările îninte de a le redistribui, sunt mii și eu încerc să le răspund tuturor, ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Mulțumesc pentru tot, mi-a plăcut să petrec timp cu fiecare dintre concurenți. Răspândiți ragostea. Mulțumesc și vă cer scuze“, a scris Theodor Andrei.

„Să fim serioși... Cine crede așa ceva? Probabil a văzut valul de critici sau cineva din familia lui i-a atras atenția... Faptul rămâne consumat“, a comentat un internaut.

Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023, cu melodia a „D.G.T. (Off and On)“. El a fost desemnat să reprezinte România în urma Selecției Naționale din februarie, unde votul a aparținut exclusiv publicului.

România a participat în a doua semifinală ESC 2023, dar nu a reușit calificarea în finală. România nu numai că nu a ajuns în finală, dar nu a obținut niciun punct în semifinală. România și San Marino sunt sigurele țări cu punctaj zero în acest an. România, reprezentată de Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“, și San Marino s-au clasat, la egalitate, pe ultimele două locuri în semifinala a doua, la ESC 2023. Țara clasată pe ultima poziție în prima semifinală, Malta, a obținut, totuși 3 puncte.

Punctajul nul clasează România și San Marino, de asemenea la egalitate, pe ultimele două locuri în clasamentul general din acest an: 36 și 37, potrivit eurovisionworld.com.

Totodată, este cea mai slabă participare a României, de până acum. Chiar dacă la alte ediții reprezentații României nu au trecut de semifinale, aceștia au reușit, totuși, să obțină puncte.

Competiția din acest an a fost câștigată de Loreen, reprezentanta Suediei.