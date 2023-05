Eurovision 2023. „Masacrul de la Liverpool“. România nu s-a calificat în finală VIDEO FOTO

Theodor Andrei nu a reușit să impresioneze publicul votant, iar țara noastră, cotată de la bun început cu șanse foarte mici, a ratat calificarea în finală.

10 dintre cele 16 țări concurente în a doua semifinală a ESC 2023, desfășurată la Liverpool, pe 11 mai, s-au calificat în marea finală. Ultimele 10 finaliste, desemnate în urma votului telespectatorilor, sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia și Slovenia.

Rețelele sociale au „explodat“ aseară după prestația lui Theodor Andrei. Fanii din România și din străinătate au comentat pe pagina oficială de Facebook România, pe paginile oficiale ESC de TikTok și Instagram, pe diverse forumuri și grupuri dedicate concursului. Majoritatea comentariilor nu au fost favorabile reprezentantului României la Eurovision 2023.

„De toată jena apariția României în concurs“.

„Vai, dar ce a fost cu varianta asta a piesei? Mai rea decât cea originală, lipsă de show, practic a fost o variantă mult înrăutățită“.

„Sunt pentru prima oară dezamăgită de melodia aleasă“.

„De neprivit... Dacă va intra în finală, va fi doar pe baza faptului ca a șocat, ca e de neprivit... Piesa e o mizerie“.

„Nu e reprezentantul României, e reprezentantul TVR . Pe mine nu mă reprezintă, nu votez domnul ăsta“.

„Masacrul de la Liverpool“.

„Am urmărit prima dată prestația lui Theo... a fost ok-ish, ponderat în mișcări, se putea mai rău! Nasol când nu există implicare maximă și din partea televiziunii cu care defilezi“.

Și fanii din străinătate au comentat pe Instagram

„Voce perfectă, show plictisitor“.

„La cât hate a primit, a dat ce-a putut mai bun“.

„Ceva lipsește“.

„E un performer foarte bun, într-o zi va fi un star. Îmi plăcea mai mult prima variantă a piesei“.

„Piesa mi-a dat dureri de cap, am nevoie de o pastilă. Ce-a fost scârțâitul acela pe voce?“

„Cea mai proastă piesă a României din toate timpurile“.

România a fost cotată de la început cu șanse slabe în concursul din acest an. Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, România a fost plasată pe ultimul loc în a doua semifinală, cu șanse de 6% să se califice în marea finală. Dacă s-ar fi calificat, ar fi avut o șansă mai mică de 1% să câștige concursul.

Ultimele 10 țări calificate în finala Eurovision 2023

Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia au fost cele 16 state care au evoluat în a doua semifinală Eurovision Song Contest 2023.

Reprezentanții celor 10 țări calificate au fost desemnați exclusiv prin votul publicului. În afară de locuitorii țărilor participante în semifinală (care au putut vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 2 au votat și fanii Eurovision din Marea Britanie, Spaia şi Ucraina, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. De altfel, reprezentanții acestor țări și-au prezentat melodii aseară, în cadrul show-ului de la Liverpool.

La aceste voturi s-au adăugat şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Primele 10 finaliste, desemnate în urma semifinalei de marți, sunt: Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

37 de țări s-au înscris la concursul Eurovision 2023: 15 dintre ele au participat în prima semifinală (9 mai), 16 în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai). Din fiecare semifinală, în finală s-au calificat 10 ţări.

Marea favorită la Eurovision 2023

În fiecare an, în finala Eurovision Song Contest sunt calificate direct cele cinci state mari plătitoare, care contribuie anual cu sume importante la bugetul concursului (Franța, Marea Britanie, Italia, Spania și Germania), plus țara care a câștigat competiția în anul precedent, respectiv Ucraina. Concursul are loc la Liverpool, în Marea Britanie, țară care organizează ediția din acest an în numele Ucrainei.

Marea favorită la câștigarea concursului, este Loreen, reprezentanta Suediei. Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, Suedia are 50% șanse să câștige marele trofeu Eurovision 2023, urmată de Finlanda (20%) și de Ucraina (7%). Loreen a mai câștigat ESC în 2012, cu piesa „Euphoria“.