Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Șeful Armatei Israeliene, avertisment înfricoșător pentru Europa. „Berlin, Paris și Roma sunt în zona de amenințare directă a rachetelor iraniene” care străbat 4.000 de km

Șeful Armatei Israeliene avertizează că rachetele balistice iraniene, capabile să parcurgă 4.000 de kilometri, nu vizează doar Orientul Mijlociu. Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă, a spus generalul Eyal Zamir, într-un mesaj care mută centrul de greutate al conflictului și ridică semne de întrebare privind securitatea Europei în fața ambițiilor militare ale Teheranului.

Raza de acțiune rachetelor iraniene acoperă capitale europene. FOTO Shutterstock
Zamir a transmis sâmbătă seară că operațiunile militare vor continua și în perioada sărbătorii de Pesah, potrivit Y Net News

„În aproximativ o săptămână, de Pesah, Sărbătoarea Libertății, vom continua să luptăm pentru libertatea și viitorul nostru”, a spus generalul,  

„Regimul iranian este mai slab, mai expus și fără capacități defensive semnificative”

Eyal Zamir a susținut că loviturile aplicate Iranului în ultimele trei săptămâni au produs „pagube extinse”, cu efecte militare, economice și asupra capacității de guvernare a Teheranului.

Regimul malefic este mai slab, Iranul este mai expus și lipsit de capacități defensive semnificative”, a declarat acesta.

Același general a avertizat însă că amenințarea iraniană depășește granițele Israelului și vizează direct Europa. El a făcut referire la un test recent al unei rachete balistice intercontinentale cu rază de 4.000 de kilometri, lansată către o țintă americană din insula Diego Garcia.

„Aceste rachete nu sunt destinate Israelului. Raza lor acoperă capitale europene - Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă”, a spus Zamir.

„Negarea unei amenințări nu o face să dispară”

Șeful armatei israeliene a invocat lecțiile istoriei. „Am învățat din istoria lumii și a poporului evreu că negarea unei amenințări sau încercarea de a o îmbuna nu o face să dispară — dimpotrivă”, a afirmat el.

„Cei care nu confruntă o amenințare la început vor deveni, în viitor, ostaticii ei”, a adăugat Zamir, subliniind că regimurile radicale care dețin capabilități strategice letale reprezintă un pericol „nu doar pentru Israel, ci pentru întreaga lume”.

Operațiuni intensificate la granița cu Libanul

Zamir a anunțat că a aprobat noi planuri pentru continuarea operațiunilor în nord, la frontiera cu Libanul. „Nu mai există reținere. Există inițiativă și ofensivă. Forțele noastre vor sta ca un tampon între inamic și comunități, iar orice țintă care reprezintă o amenințare va fi eliminată”, a spus el.

Generalul a afirmat  că acțiunile Israelului în Iran au efecte directe asupra Hezbollah: „Acțiunile noastre în Iran slăbesc Hezbollah. Hezbollah operează în serviciul Iranului, distruge Libanul și l-a împins în război. Campania actuală va avansa obiectivul nostru strategic de a dezarma Hezbollah”.

