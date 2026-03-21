Moștenirea legendarului Chuck Norris: cine sunt beneficiarii averii de zeci de milioane de dolari

Actorul american Chuck Norris, celebru pentru rolurile din filmele de acțiune și serialul Walker, Texas Ranger, a murit la vârsta de 86 de ani. Odată cu anunțul decesului, a devenit publică și informația privind averea sa, estimată la aproximativ 70 de milioane de dolari, precum și persoanele care vor beneficia de ea.

Potrivit presei, actorul, al cărui nume real era Carlos Ray Norris, a fost căsătorit din 1998 cu Gena O’Kelley. Cei doi locuiau la o fermă în Navasota, lângă Houston, Texas, unde se află și sediul organizației caritabile înființate de Norris în 1990, potrivit Celebrity Networth.

În familie, Norris lasă cinci copii proveniți din relații diferite, relatează Click!. Împreună cu actuala soție are doi gemeni, Dakota și Danilee, născuți în 2001. Gena O’Kelley conduce din 2015 compania CForce, o firmă de îmbuteliere a apei deținută împreună cu actorul.

Cui îi va reveni averea

Înainte de actuala căsnicie, Norris a fost timp de trei decenii soțul lui Dianne Kay Holechek. Cei doi s-au cunoscut în liceu și s-au căsătorit în 1958, el având 18 ani, iar ea 17. Din această relație s-au născut doi fii, Mike și Eric, iar căsnicia s-a încheiat în 1989, după ce se despărțiseră cu un an înainte.

Actorul mai are și o fiică, Dina, născută în același an cu primul său fiu. Ea este rezultatul unei relații extraconjugale cu o femeie pe nume Johanna, pe vremea când Norris era militar în cadrul United States Air Force. Chuck Norris a recunoscut public această relație abia în 2004, în autobiografia sa Against All Odds: My Story.

De la campion de karate la star internațional

Pe parcursul unei cariere de peste cinci decenii, Chuck Norris a evoluat de la statutul de campion de karate la cel de star internațional al cinematografiei de acțiune. Filmele și serialele în care a jucat l-au transformat într-un simbol al culturii pop, asociat cu imaginea eroului neînfricat și cu disciplinele de arte marțiale.

Averea sa, estimată la 70 de milioane de dolari, va rămâne în familie, urmând să fie împărțită între soția sa și cei cinci copii.