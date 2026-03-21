Video Iranul atacă centrul programului nuclear israelian. Peste 40 de răniți în Dimona, un copil este în stare gravă

Un atac cu rachetă iraniană asupra orașului Dimona, din sudul Israelului, a provocat rănirea a peste 40 de persoane, potrivit serviciului de urgență Magen David Adom (MDA), care a dublat estimările inițiale privind victimele.

Printre cei răniți se numără un băiat de 10 ani aflat în stare gravă, lovit de schije, și o femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani, rănită moderat de cioburi de sticlă. Alte 31 de persoane au fost ușor rănite, fie de schije, fie după ce au căzut în timp ce fugeau către adăposturi, a mai precizat MDA, potrivit The Times of Israel.

De asemenea, alte 14 persoane au primit tratament pentru anxietate acută. Toți răniții au fost transportați la Spitalul Soroka din Beersheba.

Sursa video: X/@manniefabian

Dimona este cel mai important centru al programului nuclear israelian, iar unii dintre locuitori se tem pentru siguranța instituțiilor din zonă. În urma impactului, o clădire s-a prăbușit sâmbătă seara, după ce sirenele au sunat în sudul și nordul Israelului. Mass-media israeliană a raportat că schijele ar fi putut lovi chiar o școală din oraș.

„Numărul persoanelor rănite este mai mare decât estimam inițial, iar situația unui copil de 10 ani este gravă”, a declarat un reprezentant al MDA.