AC/DC anunță noi concerte în 2026, în cadrul turneului mondial „Power Up”

Trupa rock AC/DC a anunțat luni noile date pentru secțiunea din 2026 a turneului mondial „Power Up”. Deși turneul poartă numele celui mai recent album de studio al formației, lansat în urmă cu cinci ani, concertele vor include piese din întreaga carieră a legendarului grup australian, notează revista Variety.

În această etapă a turneului, AC/DC va susține 21 de concerte în orașe precum Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Philadelphia și în statul american New Jersey, dar și în America de Sud, în țări precum Brazilia, Argentina și Chile. Majoritatea show-urilor vor avea loc pe stadioane.

Considerată una dintre cele mai influente trupe din istoria rockului, AC/DC este cunoscută pentru hituri precum Back in Black, Highway to Hell, You Shook Me All Night Long, Thunderstruck și Live Wire. Formația, care a debutat pe scenă în 1975, a vândut peste 200 de milioane de albume la nivel mondial și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

Biletele pentru concertele din noua etapă a turneului vor fi puse în vânzare vineri, 7 noiembrie.

Componența actuală a trupei îi include pe Angus Young (chitară principală), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitară ritmică), Matt Laug (tobe) și Chris Chaney (chitară bas). Stevie Young, nepotul fondatorilor trupei, l-a înlocuit pe Malcolm Young, fratele lui Angus, decedat în 2017.