Primul turneu Eurovision, care marca 70 de ani de existenţă, a fost anulat. Mesajul organizatorilor pentru cei care au cumpărat deja bilete

Turneul care urma să marcheze 70 de ani de Eurovision și să aducă pe scenă legende ale muzicii internaționale și 10 dintre concurenții din acest ana fost anulat momentan, deși au fost vândute deja mii de bilete.

Primul Eurovision Song Contest Live Tour, proiectat să marcheze 70 de ani de existență ai competiției, a fost momentan anulat, a anunțat vineri, 13 februarie, European Broadcasting Union (EBU).

„Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune regretă să anunțe că a luat dificila decizie de a amâna turneul Eurovision Song Contest 2026”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Potrivit acestora, decizia a fost luată din cauza „circumstanțelor neprevăzute” care au făcut imposibilă desfășurarea turneului conform planului inițial, relatează music-news, citând agenţiile de presă.

Turneul urma să fie un element central al sărbătorii aniversare, cu concerte programate între 15 iunie și 2 iulie în zece orașe europene, printre care Londra, Paris și alte capitale importante.

Premiera era planificată la O2 Arena din Londra, cu un line-up impresionant de artiști precum Johnny Logan, Lordi și Verka Serduchka, alături de zece dintre concurenții ediției din 2026. Evenimentele urmau să ofere fanilor ocazia de a retrăi momente memorabile din istoria competiției și de a celebra alături de unii dintre cei mai importanți interpreți ai fiecărei epoci.

Directorul concursului, Martin Green, și-a exprimat regretul pentru amânarea turneului și a explicat că, în ciuda eforturilor depuse de producători și promotori, echipa s-a confruntat cu probleme logistice și organizaționale care nu au putut fi rezolvate în perioada stabilită.

EBU a asigurat că turneul va fi reluat atunci când condițiile vor permite oferirea unei experiențe de clasă mondială, însă atenția imediată a organizatorilor rămâne asupra desfășurării finale Eurovision 2026 în siguranță și la standardele înalte la care publicul a fost obișnuit. Între timp, fanii care au achiziționat bilete pentru concerte vor primi rambursarea integrală a acestora.

„Mulțumim tuturor fanilor care au cumpărat bilete. Rambursarea integrală va fi efectuată cât mai curând posibil”, a transmis Martin Green într-un comunicat oficial.

Amânarea turneului intervine într-un context deja complicat pentru European Broadcasting Union.

Organizatorii concursului Eurovision 2026, a cărei finală e programată să aibă loc la Viena, pe 16 mai, trebuie să gestioneze mai multe provocări: conflictul legat de boicotul unor țări, precum Islanda, Irlanda și Olanda, din cauza participării Israelului, măsuri noi pentru limitarea influenței guvernamentale asupra punctajului și asigurarea transparenței, dar şi combinarea așteptărilor uriașe pentru aniversarea a 70 de ani cu realizarea unei producții live care implicămai multe țări.

Amânarea turneului reprezintă un moment de răscruce pentru EBU, însă organizația rămâne optimistă și se concentrează pe succesul finalei din Viena, în ciuda provocărilor politice și logistice cu care se confruntă ediția aniversară.