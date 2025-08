Video Opusul festivalului „Beach, please” are loc la Cluj. Pe scenă urcă No Mercy și Rednex, dar va avea loc și o liturghie VIDEO

Cel mai mare festival din țară dedicat familiilor și singurul care va avea o liturghie religioasă aduce la Cluj-Napoca două trupe legendare, No Mercy și Redex. Răspunsul surprinzător al organizatorilor când au fost întrebați dacă festivalul este opusul „Beach, please”.

Membrii trupelor No Mercy și Rednex, care vor urca pe scena Wonder Family Fest 2025, care are loc între 1 și 3 august la Cluj, au discutat cu presa clujeană în prima zi de festival. Aceștia au spus că sunt încântați că se află în România, unde întotdeauna au găsit un public excepțional. Ei s-au declarat impresionați de complexul turistic Wonderland, dar și de Cluj-Napoca, remarcând că în oraș există una dintre primele universități din Europa, dar și industria IT a orașului, care a ajuns cunoscută și în mediile muzicale din Occident.

Marty Cintron, de la No Mercy, care se află de câteva zile la Wonderland, a susținut că de obicei, după spectacole pleacă din orașele unde are concerte, dar de data aceasta a petrecut 5 zile la Cluj și chiar s-a bucurat de timpul liber. „Este extraordinar aici. Clujul este uimitor. Și acest complex este uimitor. Aș veni aici doar să mă relaxez. Oamenii sunt extraordinari, mâncare e grozavă”.

„Întotdeauna ne-a plăcut să cântăm în România. Am cântat de mai multe ori aici. Ne place să venim aici", a povestit Daniel Christian Cuba de la Rednex. El a precizat că e evident că publicul român are muzica „în sânge”.

Rednex și No Mercy, cu ale lor celebre piese „Cotton Eye Joe” (hitul mondial cu peste 277 de milioane de vizualizări pe YouTube), respectiv ”Where Do You Go” (primul single al No Mercy ajuns instant după lansare în top 5 în 10 țări din toate colțurile lumii), sunt headlinerii ediției a doua a Wonder Family Fest.

Pentru tinerii participanți la festival marea surpriză a organizatorilor este Theo Zeciu, unul dintre cei mai îndrăgiți creatori de conținut ai noii generații.

În prima zi de festival, pe 1 august, programul la Main Stage va fi deschis cu Wonder Parade - Marea Paradă, care va aduce pe scenă prima surpriză: Familia Melimi. În cea de-a doua zi, sâmbătă, 2 august, Wonder Parade va da startul distracției la scena principală cu marele show al Găștii Zurli.

Cele trei zile vor fi pline, lineup-ul fiind completat de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului din România, printre care Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi, Dorian Popa.

Fiecare dintre cele trei zile de festival se va încheia cu un after party, în sala Grande Vista din incinta resortului, cu invitați de asemenea celebri: Adi de la Vâlcea, Oana Radu, Geo da Silva și Gyo Gee.

„Folosim un ADN muzical creat și în România”

Cuba a susținut că muzica Rednex are ca inspirație muzica folk americană, care-și are rădăcinile, de fapt, în Europa și chiar în țări precum România.

„Dar acea muzică folk americană provine de fapt și din Irlanda și din țările slave. Folosim un fel de ADN muzical care a fost creat și în această țară. Dar acum este 2025 și săptămâna viitoare aveți unul dintre cele mai bune festivaluri de muzică electronică din lume aici. Aveți probabil 10 dintre cei mai mari DJ din istorie. Îi aveți pe Black Coffee, Tiesto, Martin Garrix, Post Malone. Cei mai buni producători de muzică electronică din lume vin chiar aici săptămâna viitoare ceea ce e extraordinar”, a susținut el.

Cuba a mai susținut că industria IT din Cluj este cunoscută în mediile muzicale din Occident, în zona de promovare pe rețelele sociale. El s-a arătat impresionat de faptul că în oraș funcționează una dintre primele universități din Europa.

Opusul Beach, please?„Promovăm virtuțile reale”

Fondatorul Wonderland, Darius Mârza a explicat de unde a plecat conceptul de festival de familie Wonder Family Fest:

„Familia reprezintă unitatea de bază a societății și prin copiii noștri vom lăsa singurul lucru însuflețit pe acest pământ și asta contează maxim. Practic, dacă nu petrecem timp cu ei, să le dăm un exemplu din toate punctele de vedere, și în ceea ce privește distracția, vom vedea că societatea se duce într-o direcție foarte denaturată. Și atunci, am făcut noi conceptul ăsta: să se distreze împreună pentru că real e mai fain împreună”.

Un alt motiv pentru care a pus bazele celui mai mare festival pentru familie din România este faptul că „am vrut să putem promova virtuțile reale care contează în viață și veți vedea cât de senzațional și puternice mesaje vom transmite.”

„Și, în ultimul rând, pentru că așa am ales noi să sărbătorim anual un weekend în care ne ținem ziua de naștere, o dată pe an, cu toți prietenii, pentru a ne mări comunitatea și familia”, arată Mârza.

Opusul Beach, please?

Întrebat dacă este opusul festivalului „Beach, please”, fondatorul Wonderland a susținut că nu vrea să dea nume de alte festivaluri, dar a precizat că „prin mesajele și direcția care o veți trăi și o veți simți și observa, veți trage singuri concluziile”. În acest context, el a susținut că sâmbîătă se va posta „prima postare pozitivă virală prin istoria României și vreau din tot sufletul să ajungă la toți românii și veți vedea ce impact major va avea în societate”.

Dacă anul trecut, la festival au participat 50.000 de persoane, Darius Mârza a precizat că acum se poate observa o creștere cu 25% a numărului de participanți.

El a mai spus că este singurul festival din România care va avea și o liturghie. „Vom anunța și treaba asta. Toți artiștii vor zice, „vă așteptăm duminică la ora 11, indiferent de religie, de rasă și de cultură. Avem un singur Dumnezeu avem și da, trebuie să-i mulțumim inclusiv pentru că avem parte de singurele patru zile binecuvântate cu soare, în condițiile în care au fost numai ploi înainte și urmează un lung șir de ploi. Îi așteptăm pe toți, duminică, de la ora 11, de la mic la mare, cu un cor de 40 de copilași, cu mulți preoți, cu instrumente, cu de toate, să facem un omagiu și Creatorului, adevăratului Creator, care ne dă ideile, ne dă toate viziunile și arhitectura”.