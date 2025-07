Festival cu vibe fresh pentru tineri, magie pentru cei mici și distracție pentru adulți: vine Wonder Family Fest!

Wonder Family Fest, unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri din România, revine în perioada 1-3 august 2025, la Wonderland Resort, cu un program extins și activități în premieră dedicate generației Z.

Tinerii și adolescenții vor trăi, timp de trei zile, o experiență completă: muzică live, Meet & Greet cu vedetele preferate, after party-uri, activități de inspirație personală și o pădure magică în care relaxarea și socializarea devin artă. Festivalul propune o combinație unică de energie, entertainment și momente de respiro într-un cadru natural spectaculos.

Theo Zeciu, Dorian Popa și alte vedete, mai aproape ca niciodată de fani

Pentru cei din generația Z, Wonder Family Fest devine locul în care poți să îi întâlnești pe cei care te inspiră, să le adresezi întrebări, să îți faci poze și să pleci cu zâmbetul pe buze. Vineri, 1 august, Theo Zeciu - una dintre cele mai influente voci ale noii generații și unul dintre cei mai îndrăgiți creatori de conținut din România, apreciat pentru umorul, sinceritatea și stilul său inconfundabil, vine în Meet & Greet View House pentru a-și întâlni fanii.

Alături de Theo Zeciu va fi și Dorian Popa, cel mai apreciat creator de conținut din România, cunoscut pentru energia, hiturile virale și prezența sa constantă pe toate platformele online. Dorian va participa la sesiuni de Meet & Greet în toate cele trei zile ale festivalului. Prezența sa promite nu doar poze și autografe, ci și interacțiuni autentice cu publicul.

Celor doi li se vor alătura, la sesiuni surpriză de autografe și poze, și alte vedete, a căror prezență va fi anunțată în Social Media pe parcursul celor trei zile.

La sesiunile de Meet & Greet sunt invitați toți participanții la festival, indiferent de categoria de bilet. Întâlnirile vor avea loc în spațiul special amenajat în proximitatea scenei principale, într-o super căsuță ”transparentă” de la View Box Houses.

Enchanted Forest: evadare în natură, chiar în mijlocul distracției

Noua zonă a festivalului, Enchanted Forest, amenajată cu sprijinul Morphoza și Transylvania College, este dedicată celor care vor să evadeze din agitație fără să părăsească vibe-ul festivalului. Conceput ca un spațiu de relaxare și reconectare, pădurea magică este amenajată cu hamace, bean bags, canapele, fotolii și mese de grădină, plase de relaxare atârnate în copaci și lounge zones luminate feeric, de poveste și de povestit. Iar în timp ce adulții se relaxează, cei mici sunt captivați în joaca de-a indienii, powered by Zurli, locul unde vor exersa dansul soarelui, dansul ploii sau dansul vântului și vor învăța și să se costumeze, alături de Tanti Prezentatoarea și Maya.

De asemenea, toți festivalierii se pot bucura de o zonă de masaj în aer liber, amenajată de THAIiCo SPA, dar și de un Skate Bowl - un ”cuib” gigant din lemn pentru leneveală sau alunecare liberă. Astfel, Enchanted Forest devine o zonă perfectă pentru povești cu prietenii sau o pauză cu muzică în căști sau natură pură în urechi.

Moment manifest pentru tineri, la Wonder Family Fest: “Secretele succesului. Vis sau realitate?”

Pe 1 august, de la ora 20:00, scena principală a Wonder Family Fest devine locul unei întâlniri cu totul speciale: un moment de inspirație pură, dedicat celor care caută repere autentice și răspunsuri reale, bazate pe experiențe reușite la întrebarea: ”Care e rețeta succesului?”. Gazda acestui moment este Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort, antreprenor, care vine cu o poveste de viață impresionantă. I se vor alătura, pe scenă, Theo Zeciu, Dorian Popa și Mircea Bravo, într-o discuție moderată de Bob Rădulescu.

Un festival pentru toate vârstele: de la bebeluși, la bunici

Wonder Family Fest este mai mult decât un festival – este o experiență completă, în care fiecare membru al familiei își găsește locul. Pe lângă lineup-ul divers, festivalul va găzdui spectacole speciale - acrobatice, ecvestre, aeriene, zone de arts & crafts, food corners, plus numeroase alte surprize Programul artistic și activitățile sunt împărțite astfel încât fiecare participant să aibă parte de distracție, emoție și timp de calitate, în funcție de vârstă și interese:

0-3 ani

● ZurliLand – cu mascote, spectacole interactive, Căsuța Zurli și jocuri tematice

● Tobogane gonflabile și carusele adaptate vârstei

● Zone de liniște, umbră și locuri pentru alăptare, nani și timp în doi cu mami sau tati

● Mâncare sănătoasă și variată pentru cei mici, cu preparate calde

4-10 ani

● Kids Stage – spectacole de magie, teatru de păpuși, concerte interactive

● Ateliere creative de arts & crafts

● DinoLand – experiență imersivă cu dinozauri animatronici

● Adrenaline Tower, tobogane, carusel, roată panoramică, mașinuțe tamponabile

11-17 ani

● Latino Stage și Main Stage cu concerte și spectacole

● Pump Track – pentru role, trotinete, biciclete

● Swing Tower, Human Slingshot, Pendul

● Laser Tag outdoor

● Meet & Greet cu vedete

● Enchanted Forest – socializare și relaxare

18+ ani

● ”Secretele succesului. Vis sau realitate” - moment manifest menit să inspire generații, cu Darius Mârza, Mircea Bravo, Theo Zeciu, Dorian Popa și Bob Rădulescu.

● Grande Vista Stage – after party-uri cu Oana Radu, Adi de la Vâlcea, Geo Da Silva & Gyo Gee

● Latino Stage – show-uri live și competiții de dans cu Wilmark & The Cuban Project

● Main Stage - concerte live cu Smiley, No Mercy, Rednex, Mira, Iuliana Beregoi, Horia Brenciu și mulți alții

● Fashion Show by Cătălin Botezatu

● Magic in the Sky – salturi cu parașuta, balon cu aer cald, elicopter

Seniori

● Chill Zone - oază de relaxare umbrită

● Posibilitatea de a participa la activități împreună cu nepoții

● Masă luată în familie, cu hrană sănătoasă, ca acasă.

0 - 99 ani - Masă sănătoasă, ca (la mama) acasă

La Wonder Family Fest punem preț pe toate momentele petrecute împreună (pentru că #EMaiFainImpreuna) – iar masa este unul dintre cele mai importante. De aceea, în toate Food Court-urile noastre veți găsi mese și scaune suficiente pentru întreaga familie, astfel încât să vă puteți bucura de hrană în tihnă, nu pe fugă. Oferim mâncare sănătoasă și variată pentru toate vârstele și gusturile: de la preparate calde, o varietate generoasă de fructe și legume, până la deserturi delicioase, servite la bufetele all you can eat din sălile Riviera, Orhideea și Grande Vista. Iar pentru cei care vor să exploreze arome noi, Wonder Bistro și Pizza Land oferă meniuri à la carte inspirate din bucătării diverse.

Toate restaurantele sunt situate în interior, dotate cu aer condiționat și mese confortabile pentru întreaga familie – inclusiv cu scaune pentru bebeluși. Pachetele all inclusive sunt la prețuri accesibile, cu tarife diferențiate pentru copii și adulți, astfel încât fiecare familie să se bucure de o experiență completă, fără griji. Iar pentru gustări rapide, bistro-urile mobile din zonele Kids Stage, Latino Stage și Main Stage vin cu opțiuni savuroase, perfecte pentru pauze de energie între joacă, dans și distracție.

Senzații tari, indiferent de vârstă: NOU - praștia și pendulul uman, pump track, swing tower, laser tag

● Wonder Adventure Park: Parc de aventură în Cluj cu zeci de activități distractive, inclusiv Adrenaline Tower - cu noutăți față de anul trecut: Human Slingshot - unica praștie umană din România, Pendulul (cădere liberă, urmată de balans amplu la mare înățime), piste de colace și WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun, tobogane pentru toate vârstele, trambuline, și multe altele.

● Joy Land: cu un Swing Tower de 20 de metri înălțime, care te ridică și te învârte la înălțime pentru o priveliște amețitoare și adrenalină garantată, roată panoramică, bumping cars și carusel.

● Pump Track: o pistă specială dedicată pasionaților de role, trotinete și biciclete, ideală pentru cascadorii și mișcare în aer liber.

● Laser Tag: o zonă plasată în exterior, interactivă, unde distracția și strategia se îmbină perfect într-o competiție plină de energie pentru toate vârstele.

● Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

● Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu 40 de dinozauri animatronici.

VIP Access Tickets: Piscina exterioară Cluj: 3.000 mp, cu infinity view, plajă de 10.000 mp

4 scene. 3 zile. Zeci de experiențe. O singură familie.

● Main Stage – scena principală a festivalului, revine anul acesta într-o nouă formulă, cu un design spectaculos și o apariție reinventată. Pe scenă vor urca artiști internaționali emblematici, dar și cei mai îndrăgiți artiști români ai momentului: Rednex, No Mercy, Smiley, Iuliana Beregoi, Mira, Familia Melimi, Horia Brenciu, Gașca Zurli, Alina Sorescu, Dorian Popa și Theo Zeciu. Iar pentru un plus de eleganță și spectaculozitate, Cătălin Botezatu va transforma scena într-un podium de gală, cu un fashion show memorabil.

● Kids Stage – un tărâm magic dedicat celor mici, unde poveștile prind viață prin spectacole fascinante de magie, teatru de păpuși captivant și concerte interactive pline de energie. Aici începe și ZurliLand - cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

● Latino Stage – pulsează în ritmuri tropicale, vibrând cu competiții naționale de dans, show-uri live și energie, oferite de Wilmark și invitații speciali de la The Cuban Project.

● Grande Vista Stage – locul unde distracția continuă, în fiecare noapte datorită petrecerilor cu muzică live, alături de Oana Radu, Adi de la Vâlcea și Geo Da Silva & Gyo Gee la Revelionul de vară. O scenă plină de ritm, energie și momente electrizante care vor transforma festivalul într-o experiență de neuitat.

● BONUS: tot spațiul festivalului se transformă într-o scenă imensă pentru Wonder Parade - Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio - cu școli de dans, acrobați și live acts.

Pentru acreditări de presă, jurnaliștii pot accesa acest LINK, unde găsesc toate informațiile necesare pentru înscriere și acces în cadrul festivalului.

