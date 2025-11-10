Video O reinterpretare pop-electronică a poeziei lui Eminescu „Ce te legeni, codrule”, lansată de o trupă de fete: „Se ascultă în căști, pe drum, în ploaie”

Poezia lui Mihai Eminescu ”Ce te legeni, codrule” este reinterpretată pop-electronic de Poetika, o trupă din Generația Z.

Noua piesă, disponibilă deja pe Spotify, Apple Music, YouTube și Deezer, este o reinterpretare modernă a unuia dintre cele mai îndrăgite texte din poezia românească, semnat de Mihai Eminescu.

Cu un sound cinematic, dream-pop și un vizual poetic, „Ce te legeni, codrule” devine mai mult decât o piesă muzicală – devine o punte între trecut și prezent, între poezie și pop culture.

„Ne-am dorit să păstrăm esența versurilor lui Eminescu, dar să o învelim într-un sunet care să atingă inima celor care trăiesc în era digitală. E o piesă care se ascultă în căști, pe drum, în ploaie, când ai chef să visezi”, spune Maya , una dintre membrele trupei Poetika.

Compoziția îi aparține lui Daniel Alexandrescu, producătorul și fondatorul ADN Music, iar versurile originale ale lui Eminescu rămân intacte.

„Am vrut ca adolescenții să poată redescoperi frumusețea poeziei românești într-un limbaj pe care îl simt aproape. Eminescu nu este doar un autor de manual. Este o voce vie, care poate vibra pe beatul generației de azi”, afirmă Daniel Alexandrescu, conform unei postări pe pagina de Facebook.

Proiectul își propune să aducă în fața publicului reinterpretări moderne ale unor poeți precum Lucian Blaga, George Bacovia sau Nichita Stănescu, fiecare transformându-se în piese pop-electronice cu un mesaj profund și un sound actual.

Poetika – vocea unei generații care simte altfel

Poetika nu este doar o trupă, ci un concept muzical care reinventează poezia românească pentru o nouă generație. Formate din trei adolescente pasionate de muzică, artă și literatură, fetele din Poetika își propun să transforme sensibilitatea clasică într-o formă modernă de ”edutainment artistic” – un spațiu unde educația și emoția se întâlnesc prin muzică.

„Când am început Poetika nu ne gândeam că poezia ar putea suna cool. Apoi am descoperit că, de fapt, versurile clasice au o putere uriașă, doar că trebuiau spuse altfel. Cu muzică, imagine și atitudine”, a spus Karina, una dintre membrele trupei.