X-Scape, trupa de dans „K-Pop” din Târgoviște care face furori. Ce presupune acest stil VIDEO

Fenomenul K-Pop ia amploare și în România. Singura trupă de dans stil „K-Pop” din Târgoviște. „X-Scape” este formată din 12 fete care sunt antrenate de Ana Maria Moise, campioană națională K-Pop & Street Dance.

În ultimii doi ani au luat medalii la concursuri de dans la Ploiești și București. Fetele, cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, dansează și se distrează în stil coreean.

Dansul K-Pop este un amestec de forme de dans ce provine din diaspora africană, coregrafiate după muzica pop coreeană. K-Pop (abreviere de la Korean pop sau muzică pop coreeană) e un gen muzical originar în Coreea de Sud, caracterizat de mai multe stiluri muzicale - pop, muzică electronică, hip hop, rock, R&B.

În ultimii ani a evoluat într-o mică subcultură între adolescenții și adulții tineri din Asia de Sud-Est și Centrală, concentrată în jurul trupelor și cântăreților genului.

„Facem dansuri de aproape patru ani. Am devenit foarte apropiate, ne distrăm împreună, mergem în vacanțe împreună. Am luat mai mereu locul I la concursurile la care am fost. La noi în România abia de anul acesta începe să se asculte acest gen muzical. Dansul e greu de realizat, dar sincronul este foarte frumos realizat”, spune Ana Maria Moise, coregrafa trupei.

Dansul este originar din Coreea de Sud, iar târgoviștencele de la „X-Scape” au împrumutăm mișcările de peste hotare.

„Fiecare le învață în parte, au o așezare anume, eu doar le unesc, să iasă sincronul, să iasă bine. Anul acesta încerc să îmi iau atestatul de coregraf. Eu pe lângă activitatea de la trupă fac și și freestyle, am propriul meu stil de dans. Am participat la multe battle-uri până acum. Anul acesta o să vreau să îmi iau atestatul ca să devin coregraf și instructor”, spune tânăra, originară din localitatea dâmbovițeană Doicești.

Cele 12 componente ale trupei au vârste cuprinse între 11 și 21 de ani. Au devenit o familie și se întâlnesc des pentru a pune coregrafiile la cale.

Ca-n familie: „mâncăm împreună, dormim împreună”

„Cu fetele mă știu de câțiva ani. Aveam 15 ani când știu că ne căutam sală. Am mai găsit o fată care asculta același gen de muzică. Am început să căutăm pe internet, pe rețelele sociale fete care ascultă genul ăsta de muzică. Din toate colțurile județului Dâmbovița ne-am strâns fete în sala respectivă și am dansat așa timp de aproape patru ani. Noi ne-am apropiat foarte multe una de alta, petrecem mult timp împreună. Dacă una este plecată ne întreabă dacă vrem să mergem cu ea. La noi nu e vorba doar de o trupă, ci este o familie. Noi mâncăm împreună, dormim împreună, mai învățăm una de la alta și tot așa”, spune Ana Maria Moise.

Dansatoarele sunt din Ulmi, Ocnița, Găești, Doicești, Mănești, dar antrenamentul îl fac în Târgoviște. Au participat la foarte multe concursuri în Târgoviște, Ploiești și București și au obținut, de cele mai multe ori, locul I.

„La noi, în România, abia de curând a început să apară acest dans. Este mai greu pentru că unește mai multe genuri de dansuri. Nu e bazat doar pe unul. Așezările se schimbă foarte mult pe o perioadă de patru minute. Locurile se schimbă des și e foarte greu cu sincronul. Deocamdată ne gospodărim din banii noștri. Avem un borcan în punem, săptămânal, bani pe care îi strângem, pentru că ne trebuie costume la orice apariție”, mărturisește conducătoarea trupei.

Trupe de K-Pop mai sunt în Brașov, București și Craiova. Au câștigat, până acum, concursurile Bucharest Dance Award 2020, Bucharest Dance Award 2022, Dance Empire 2020 și Dance Empire 2022.

Internetul a contribuit major la popularizarea și expunerea genului k-pop.

K-Pop a pornit de la un gen muzical puțin cunoscut în afară Asiei și a ajuns la o popularitate imensă în cultură tineretului.

În același timp, K-Pop a urmat întotdeauna dezvoltarea industriei IT coreeană, folosind cele mai recente descoperiri în domeniul rețelelor de socializare și dispozitivele mobile pentru creșterea popularității acestuia.

Potrivit publicațiilor de peste ocean, toate încercările trupelor coreene de a intra pe piețele occidentale au avut mare succes, iar marea extindere a rețelelor sociale, cum ar fi Twitter, Facebook și altele au făcut că K-Pop să fie cunoscut de un public și mai larg.