Cuba amână emblematicul festival anual al trabucurilor pe fondul penuriei severe de combustibil

Festivalul anual al trabucurilor din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat sâmbătă organizatorii, în contextul în care insula se confruntă cu pene de curent și penurii severe de combustibil în urma blocajului SUA asupra intrării petrolului în țară, relatează AP și AFP.

Într-un comunicat, organizatorul festivalului, Habanos SA, a anunțat că a decis să amâne evenimentul emblematic „în scopul de a păstra cele mai înalte standarde de calitate, excelență și experiență care caracterizează acest eveniment internațional”.

Habanos SA, o societate mixtă între compania de stat Cubatabaco și firma internațională Altadis, deține monopolul global asupra vânzărilor de trabucuri cubaneze.

Festivalul anual Habanos este un eveniment dedicat pasionaților și distribuitorilor de trabucuri din întreaga lume. Participanții au ocazia să viziteze plantațiile de tutun, să participe la licitații și să ia parte ateliere artizanale. Peste 1.000 de invitați din aproximativ 80 de țări au fost prezenți la edițiile anterioare.

Habanos SA nu a anunțat o nouă dată pentru cea de-a 26-a ediție a festivalului de trabucuri. C

Tabacuba, o companie stat, a deplâns într-un comunicat amânarea festivalului de trabucuri din acest an, din cauza „situației economice complexe cu care se confruntă națiunea, ca urmare a intensificării blocadei economice, comerciale și financiare” impuse de Statele Unite.

Anul trecut, evenimentul s-a încheiat cu o licitație în urma căreia s-au plătit 18 milioane de dolari pentru un lot de trabucuri rulate manual, extrem de râvnite. Compania a raportat anul trecut vânzări record de 827 de milioane de dolari.

Mai multe evenimente culturale, inclusiv un târg de carte, au fost amânate în Cuba în această lună, în contextul în care insula se confruntă cu unele dintre cele mai severe crize de combustibil și pene de curent din ultimii ani.

Guvernul Cubei a adoptat recent măsuri pentru a proteja serviciile esențiale și a raționaliza aprovizionarea cu combustibil pentru sectoarele cheie.

Scăderea rezervelor de petrol ale Cubei a determinat Națiunile Unite să avertizeze asupra unui posibil „colaps” umanitar.

„Secretarul General este extrem de îngrijorat de situația umanitară din Cuba, care se va înrăutăți, dacă nu se va prăbuși, în cazul în care nevoile sale privind aprovizionarea cu petrol nu vor fi satisfăcute”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde petrol Cubei, în contextul în care Washingtonul încearcă să pună presiune pe conducerea comunistă a insulei pentru a implementa reforme politice și economice.

Cuba importă aproximativ 60% din resursele sale energetice și s-a bazat mult timp pe Venezuela și Mexic pentru o mare parte din petrolul său.

Însă transporturile din Venezuela au fost suspendate în ianuarie, în urma înlăturării președintelui Nicolas Maduro, într-un raid militar american, o intervenție care a dus și la o supraveghere strictă din partea SUA asupra industriei petroliere din Venezuela.

Livrările din Mexic s-au oprit la mijlocul lunii februarie în urma amenințării cu tarife din partea ui Donald Trump.

La începutul acestei săptămâni, trei companii aeriene canadiene și-au anulat zborurile către Cuba după ce guvernul a anunțat că acestea nu vor mai putea realimenta pe aeroporturile din Cuba. Alte companii aeriene și-au menținut zborurile către insulă, dar își vor realimenta avioanele făcând escale în Republica Dominicană.