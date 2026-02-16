O senatoare americană contestă raportul SUA despre alegerile din România:„E partizan și eronat, românii ar trebui să îl ignore. Nu este bazat pe fapte”

Senatoarea americană Jeanne Shaheen a declarat luni, la București, că raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA privind alegerile din România este „eronat și partizan”. Aceasta a recomandat românilor să nu îi acorde atenție.

Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților Statelor Unite privind alegerile din România este „eronat și partizan”, a declarat luni, 16 februarie, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, într-o conferință de presă la București.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenție în zona de apărare a SUA. Credem că este eronat și nu este bazat pe fapte, așa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. Majoritatea din Camera Reprezentanților a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a afirmat senatoarea.

Potrivit acesteia, România rămâne „unul dintre cei mai puternici, loiali și importanți aliați ai SUA”.

Shaheen s-a întâlnit luni cu președintele Nicușor Dan, precum și cu miniștrii Afacerilor Externe și Apărării. Ea a adăugat că parteneriatul NATO face România și SUA mai puternice și transmite un mesaj clar adversarilor, în special Rusiei.

„Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a arătat Jeanne Shaheen.

Luni, ministrul Apărării, Radu Miruță, a primit o delegație a Congresului SUA condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Oficialii au vizitat Centrul de Instruire F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești, inaugurat în 2023, o platformă de pregătire avansată pentru piloți români, ucraineni și din alte state aliate.

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat rolul bazelor militare de la Deveselu, Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii în descurajarea agresiunii și consolidarea interoperabilității NATO.

De asemenea, România și-a reafirmat angajamentul pentru creșterea progresivă a bugetului apărării și modernizarea Forțelor Armate prin cooperare cu SUA.