Prima rafinărie de cupru și materiale rare din România. Bogdan Ivan anunță colaborarea cu o companie americană deținătoare de licențe pentru Groenlanda

România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, după ce Ministerul Energiei a semnat un acord preliminar cu o companie americană deținătoare a licențelor pentru exploatarea unor zăcăminte rare din Groenlanda, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, extragerea și rafinarea materialelor critice reprezintă o provocare majoră pentru economia românească.

„Dacă noi astăzi exploatăm minereu de cupru cu o puritate de 3-5%, îl transportăm la Portul Constanța, îl ducem în Turcia, unde este rafinat, și îl aducem înapoi cu o puritate de 98% (…) este evident cât de mult pierdem”, a declarat ministrul Bogdan Ivan, luni seară, într-o intervenție la Antena 3.

Potrivit ministrului, cu o investiție de aproximativ 300 de milioane de euro, România ar putea construi prima rafinărie de cupru, care să deservească atât piața internă, cât și pe cea regională.

„Cu doar 300 de milioane începutul, poţi să faci prima rafinărie de cupru din ţara noastră, care să se servească şi România, dar şi statele vecine”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul a precizat că există deja un acord preliminar cu o mare companie minieră americană, deținătoare a licențelor pentru exploatarea unor zăcăminte rare din Groenlanda.

„Până la final lunii martie, jumătatea lunii aprilie, vom cristaliza foarte clar care sunt termenii, care sunt materialele pe care le vom procesa în România, care sunt condiţiile, care sunt finanţările, iar la jumatea luni aprilie vom ajunge cu un Memorandum în Guvernul României, prin care vom accepta toate aceste lucruri între România şi SUA şi astfel vom face primul proiect integrat între extracţie, rafinare şi consum ulterior, pentru că acea companie deja are contracte cu companii foarte mari din industria aerospaţiară din SUA, pentru a livra mai departe aceste echipamente”, a declarat Ivan.