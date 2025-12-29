50 de albume pop/indie/electro care ne-au făcut anul 2025 mai frumos

Ce m-a atras la aceste albume, ce-mi doresc de la acest gen de muzică, de fapt mai multe derivate din forma accesibilă a muzicii actuale: evoluția sunetului, modul în care te poți distinge din atâtea producții, atâtea piese și încercări de a ieși din masa fără consistență.

Apoi, autenticitatea emoțională, coeziunea producției și îmbinarea dintre vechi și nou. Artiști inspirați și sinceri, care adaugă propria amprentă, propria ciudățenie la combaterea pedanteriei, imprimă emoție fără a miza pe atenția atrasă de probleme personale și nu uită de unde am plecat. Mai multe generații, mai multe stiluri, un singur rezultat: plăcerea de a asculta ceva care-ți extinde percepția și simțirea, familiar și esențial deopotrivă. Eu cred că dacă ascultăm aceste 50 de albume sau măcar o parte din ele, putem descoperi surse bogate de frumusețe și inspirație, pentru a ajunge împreună la concluzia că muzica bună e vie și plină de perspective.

1. Matt Berry – “Heard Noises”

2. Wolfgang Flur – “Times”

3. Robert Plant – „Saving Grace”

4. Boz Scaggs – “Detour”

5. Sparks – “Mad!”

6. Larkin Poe – “Bloom”

7. Tortoise – “Touch”

8. Soulwax – “All Systems Are Lying”

9. Lettuce – “Cook”

10. Cookin' On 3 Burners – “Cookin' The Books”

11. Goodge – “Soul Spectrums”

12. Monolink – “The Beauty Of It All”

13. Da Lata – “Edge Of Blue”

14. Faithless – “Champion Sound”

15. Jimi Tenor – “July Blue Skies”

16. Depeche Mode – “Memento Mori-Maxico City”

17. Arcade Fire – “Pink Elephant”

18. Jacob Collier – “The Light For Days’

19. Emma-Jean Thackray – “Weirdo”

20. Tame Impala – “Deadbeat”

21. David Byrne – “Who Is The Sky”

22. José James – “1978-Revenge of The Dragon”

23. Laufey – “A Matter of Time”

24. Sven Wunder – ‘Daybreak”

25. Cainã Cavalcante – ”Coração de Melodia”

26. St. Paul & The Broken Bones – “St. Paul & The Broken Bones “

27. The Franklin Electric – “Victory Songs”

28. Ringdown – “Lady on the Bike”

29. Rob De Boer – “Man to You”

30. Bahamas – „My Second Last Album”

31. Madison Cunningham – “Ace”

32. Joni Mitchell – “Joni's Jazz”

33. Jenny Hval – “Iris Silver Mist”

34. Wolf Alice – “The Clearing”

35. Perfume Genius – “Glory”

36. Goldfrapp – “Supernature”

37. Booka Shade – “For Real”

38. Allison Krauss & Unnion Station – “Arcadia”

39. Philip Lassiter – “Soul of the World”

40. Buddy Guy – “Ain’t Done with the Blues”

41. Neal Francis – “Return to Zero”

42. Doves – „Constellations For The Lonely”

43. Jesse Harris – “If You Believed In Me”

44. Barker – “Stochastic Drift”

45. Djavan – “Improviso”

46. Robert Randolph – “Preacher Kids”

47. Omar – “Brighter The Days”

48. Young Gun Silver Fox – “Pleasure”

49. Phylipe Nunes Araujo – ”Phylipe Nunes Araújo”

50. Herbert & Momko – ”Clay”