Video 14 mai: A fost administrat primul vaccin contra variolei, în 1796. În mai puțin de zece ani, descoperirea s-a răspândit la nivel global

14 mai a fost marcat de multe evenimente importante de-a lungul istoriei: începând de la o reușită în domeniul medical, când medicul Edward Jenner a realizat un experiment revoluționar, administrând primul vaccin contra variolei în 1796. În 1948 a fost proclamat oficial statul Israel.

1796: A fost administrat primul vaccin contra variolei, după ani de studii

Variola, cunoscută și sub numele de vărsat, a fost una dintre cele mai letale boli virale din istoria omenirii, comparabilă ca impact și teamă provocată cu ciuma neagră. Numai în secolele al XIX-lea și al XX-lea, boala a provocat peste 250 de milioane de decese la nivel mondial.

Un prim pas important spre imunizare a fost făcut pe 9 august 1721, la Londra, când cinci deținuți din închisoarea Newgate au fost supuși variolizării – o metodă rudimentară de protecție împotriva bolii – în schimbul promisiunii libertății. Toți au supraviețuit procedurii și au devenit imuni.

Momentul decisiv în istoria vaccinării a venit însă pe 14 mai 1796, când medicul Edward Jenner a realizat un experiment revoluționar. Acesta l-a vaccinat pe James Phipps, un băiat de opt ani și fiul grădinarului său, folosind material prelevat de la o persoană infectată cu variola vacii, o formă mai ușoară a bolii.

Ulterior, copilul a fost expus virusului variolei umane, însă nu s-a îmbolnăvit, demonstrând astfel eficiența metodei. În mai puțin de zece ani, descoperirea sa s-a răspândit la nivel global, fiind aplicată pe scară largă prin metoda vaccinării „arm-to-arm”.

1812: S-a născut scriitorul și politicianul român Costache Negri

Costache Negri, publicist și diplomat de marcă, a fost unul dintre cei mai dedicați susținători ai idealului național, având o contribuție esențială atât în cadrul Revoluției de la 1848, cât și în procesul care a dus la Unirea Principatelor din 1859. S-a născut în martie 1812, la Iași, într-o familie boierească.

Apropiat al unor personalități emblematice precum Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu și frații Familia Golești, Costache Negri a fost considerat un adevărat mentor al generației pașoptiste. Carisma, luciditatea și integritatea sa morală au consolidat unitatea acestei generații de intelectuali și revoluționari, potrivit Dicționarului scriitorilor români.

Deși a avut în repetate rânduri posibilitatea de a deveni domnitor al Moldovei, a ales să refuze această onoare, preferând să își pună experiența și influența în slujba proiectului unionist. Astfel, între 1859 și 1866, i-a fost un sfetnic apropiat lui Alexandru Ioan Cuza, desfășurând o activitate diplomatică intensă și având un rol-cheie în negocierile externe privind Unirea Principatelor Române.

1948: A fost proclamat oficial statul Israel

Relațiile dintre comunitățile evreiască și arabă din Palestina s-au deteriorat treptat începând cu secolul al XIX-lea, pe fondul administrației otomane, iar ulterior al mandatului britanic asupra teritoriului. Procesul de imigrare evreiască spre această regiune, considerată spațiul lor istoric de origine, s-a accelerat semnificativ în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Momentul decisiv a avut loc la 14 mai 1948, când a fost proclamată oficial independența statului Israel. Evenimentul a marcat începutul unei serii de confruntări armate între noul stat și țările arabe din vecinătate.

În prezent, tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate. Washingtonul menține blocada asupra porturilor iraniene, într-o încercare de a exercita presiuni asupra Teheranului pentru încheierea unui acord care să pună capăt conflictului declanșat la 28 februarie.

Situația s-a agravat în contextul operațiunilor din Strâmtoarea Ormuz, după ce Statele Unite au anunțat că au scufundat șapte ambarcațiuni iraniene. Totodată, mai multe nave civile au fost atacate în zonă, existând suspiciuni că incidentele ar fi fost provocate de Iran.

1948: S-a înființat clubul sportiv FC Dinamo București

FC Dinamo București este unul dintre cele mai importante și titrate cluburi din fotbalul românesc. Fondat în 1948 sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, clubul a intrat direct în prima ligă și a rămas neîntrerupt pe prima scenă a fotbalului românesc timp de 74 de ani, până în 2022, când a suferit prima retrogradare din istorie. Revenirea în elită s-a produs rapid, pe 3 iunie 2023, când echipa a promovat din nou în SuperLiga României.

„Mitologia primitivă”, primul volum din seria „Măştile Zeului”, este publicată în premieră la Editura Trei

Clubul are un palmares impresionant, cu 18 titluri de campioană a României, 13 Cupa României, două Supercupe ale României și o Cupă a Ligii. Alături de FCSB, Dinamo face parte din categoria restrânsă a echipelor care au cucerit cel puțin zece titluri naționale.

Clubul a scris istorie și pe plan european. În sezonul 1983-1984, Dinamo a devenit prima echipă din România care a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

De asemenea, rămâne singurul club românesc ce a atins semifinalele Cupa Cupelor, performanță realizată în sezonul 1989-1990.

1981: Primul zbor în spațiu cosmic efectuat de un român, Dumitru Prunariu

În seara de 14 mai 1981, doi cosmonauți se îndreptau către Platforma 17 a cosmodromului Baikonur Cosmodrome. La ora 20:16 și 38 de secunde, ora Bucureștiului, era lansată racheta care transporta nava cosmică Soyuz-40. La bord se afla echipajul mixt româno-sovietic, format din colonelul Leonid Ivanovici Popov și locotenent-majorul pilot-inginer Dumitru Prunariu, devenit astfel al 103-lea cosmonaut al lumii și, la acel moment, cel mai tânăr om care ajunsese în spațiul cosmic după Iuri Gagarin. A doua zi, pe 15 mai, Soyuz-40 s-a andocat cu succes la complexul orbital format din Saliut 6 și Soyuz T-4, unde îi așteptau deja cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Victor Savinîh.

Primirea a păstrat tradiția ospitalității, chiar și în condițiile speciale ale spațiului cosmic. Noii veniți au fost întâmpinați cu pâine și sare, adaptate lipsei gravitației. După cum povestea Dumitru Prunariu, pâinea era porționată în bucăți mici, cât o înghițitură, iar sarea avea forma unor capsule care pluteau în imponderabilitate.

Pe parcursul unei săptămâni, cei patru cosmonauți au desfășurat 22 de experimente științifice în domenii precum astrofizica, fizica nucleară, tehnologia spațială, biologia, biomedicina și medicina aeronautică.

În acest interval, complexul orbital a înconjurat Pământul de 125 de ori, deplasându-se cu aproximativ 28.000 de kilometri pe oră. În fiecare zi terestră, echipajul asista la 16 răsărituri și tot atâtea apusuri, trecând prin variații extreme de temperatură, de la plus 150 până la minus 150 de grade Celsius.

Într-unul dintre momentele cele mai emoționante ale misiunii, atunci când stația trecea deasupra României, Dumitru Prunariu încerca să distingă conturul țării sale. El mărturisea că, privită de sus, România îi amintea de imaginea unei pâini rumene de casă.

9 mai: Ziua în care s-a născut tenismenul şi omul de afaceri Ion Țiriac

Echipajul a revenit pe Pământ pe 22 mai 1981, după o misiune care a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute.

La finalul misiunii, Dumitru Prunariu și Leonid Popov au fost distinși cu cele mai înalte ordine ale României și Uniunii Sovietice, fiind recunoscuți drept eroi naționali. Pentru România, Dumitru Prunariu a devenit atunci un simbol al performanței și o veritabilă carte de vizită a țării în lume.

1998: A murit cântărețul Frank Sinatra

Frank Sinatra a fost una dintre cele mai mari legende ale muzicii americane și o personalitate definitorie a secolului XX, al cărei nume a rămas înscris definitiv în istoria culturii mondiale. Considerat de mulți drept „cea mai mare voce a secolului XX”, artistul a avut performanța rară de a fi inclus de trei ori pe celebra Hollywood Walk of Fame, în calitate de interpret muzical, actor de film și entertainer.

Simbol al eleganței, rafinamentului și stilului inconfundabil al muzicii americane, Sinatra a impresionat printr-o voce unică și o prezență scenică magnetică. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, a cucerit generații întregi prin melodii devenite clasice și prin roluri memorabile în cinematografie.

Dincolo de succesul artistic, Sinatra era recunoscut pentru farmecul său aparte și pentru imaginea de seducător.

În perioada de vârf a carierei sale, artistul a traversat însă o criză profundă, alimentată de relația tumultuoasă cu actrița Ava Gardner. Problemele personale i-au afectat grav echilibrul emoțional: a început să consume excesiv alcool, să își anuleze angajamentele profesionale și a intrat într-o depresie severă, care l-a adus în pragul sinuciderii.

Cu toate acestea, Frank Sinatra a reușit să depășească acea perioadă dificilă și să revină spectaculos în prim-planul scenei artistice.