Marilyn Manson, pentru prima dată la Rockstadt Extreme Fest

Publicat:

Marilyn Manson vine la Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România. Legenda shock-rock revine în țara noastră după 18 ani și urcă pentru prima dată pe scena evenimentului care atrage anual zeci de mii de fani, inclusiv un număr impresionant de turiști străini.

Manson se alătură astfel unui lineup puternic de rock și metal, consolidând poziția festivalului drept cel mai important eveniment de profil din România și un reper pentru comunitatea internațională. Aproape 40 de trupe sunt deja confirmate, printre care Sabaton, Godsmack, Helloween, Black Label Society, In Flames, Slaughter To Prevail și multe altele.

Luna decembrie este dedicată anunțurilor majore: organizatorii vor continua să extindă lineupul cu noi artiști, iar confirmările vor fi comunicate progresiv pe parcursul lunii. Rockstadt Extreme Fest pregătește o ediție spectaculoasă, cu un lineup care va crește constant, menținând interesul ridicat al fanilor din România și din străinătate.

Lansat în 2013, Rockstadt Extreme Fest a crescut constant, devenind un punct de întâlnire pentru fani din întreaga lume și un fenomen cultural pentru scena rock și metal din România.

Festivalul are loc anual în județul Brașov și se pregătește pentru o schimbare majoră: în 2026, Rockstadt Extreme Fest se va muta în Ghimbav, într-o locație nouă, mult mai mare și cu infrastructură îmbunătățită. Noul amplasament oferă spații extinse pentru participanți, acces facil datorită gării din proximitate și condiții optimizate pentru camping, cazare și logistică.

Comunitatea de fani rock și metal care gravitează în jurul festivalului este una internațională, extrem de loială și profund pasionată, reunind participanți din toată Europa și chiar din afara continentului. Festivalul a devenit o tradiție anuală, o reuniune a celor dedicați muzicii heavy, care își planifică vacanțele în jurul evenimentului și revin an de an.

Marilyn Manson, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale rockului alternativ, a marcat cultura globală prin albume definitorii precum Antichrist Superstar, Mechanical Animals și Holy Wood. Stilul său teatral, vizualurile întunecate și energia intensă a show-urilor live l-au transformat într-un icon pentru generații de rebeli și outsideri.

Interesul pentru festival este ridicat încă de la primele confirmări, datorită reputației internaționale a festivalului și creșterii constante a numărului de participanți străini.

Biletele pentru Rockstadt Extreme Fest pot fi achiziționate de pe www.rockstadtextremefest.ro.

