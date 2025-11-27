Articol publicitar

Trei seri pline de lumina la castelul Kálnoky Sarbatoare muzicala: seria de concerte Winter Specials la Micloșoara

Concertele din luna decembrie ale seriei Kálnoky Castle Concerts aduc un farmec discret si aparte sarbatorilor de iarna. Seria de concerte de camera, Winter Specials marcheaza momentele deosebite ale anului: Sf. Nicolae, Crăciunul și sfârșitul de an! Vor fi trei seri pline de lumină și atmosferă caldă, unde muzica clasică va fuziona cu melodii iconice ale genurilor pop, soul și rock.

Decembrie este luna familiei, momentelor de suflet și a muzicii, iar seria Winter Specials omagiază aceasta stare. Pe 6 decembrie, concertul Heart and Soul Classics: Sting & Whitney Houston Cover va aduce pe scenă hiturile nemuritoare a două legende moderne, interpretate de Diana Ichim (pian) și Gábor Előd (vioară). Melodiile Fields of Gold, Shape of My Heart, I Will Always Love You și Greatest Love of All vor umple spațiul istoric al castelului cu emoție și eleganță. Biletele costă 250 lei și includ o cină tip bufet, cu o selecție specială de deserturi.

În inima sărbătorilor, pe 25 decembrie, concertul The Beatles’ Christmas poartă mesajul iubirii și al păcii. Szőcs Botond (pian) și Magdalena Suciu (vioară) vor readuce la viață clasicele Let It Be, Yesterday și All You Need Is Love, într-o atmosferă intimă de Crăciun. Concertul celebrează forța comună a muzicii și a spiritului sărbătorilor, acel moment în care melodiile devin un loc al sufletului. Biletele costă 350 lei de persoană și includ o cină tip bufet.

În ultima zi a anului, pe 31 decembrie, energia explozivă a concertului New Year’s Rock Ballads va umple spatiul din crama castelului. Legendarele balade ale formațiilor Scorpions, Metallica, AC/DC, Bon Jovi, Tina Turner vor fi interpretate de Szőcs Botond (pian), Magdalena Suciu (vioară) și Gáspár Csaba (violoncel). Wind of Change, Nothing Else Matters, You’re the Voice și Livin’ on a Prayer vor oferi o încheiere spectaculoasă a anului. Biletele costă 500 lei de persoană și includ o cină cu fel principal și bufet.

Concertele încep la ora 19:30. Biletele pot fi achiziționate în avans de pe eventim.ro. Oaspeții pot parca în fața Stone Pub. Fiecare concert este structurat în două părți, separate de o pauză de 10 minute.

Seria de iarnă Kálnoky Castle Concerts nu este doar o experiență muzicală, ci o invitație într-o lume specială, atemporală, unde lumina lumânărilor, spațiile istorice și muzica creează împreună atmosfera sărbătorilor. Un cadou perfect, o experiență de neuitat sau un gest de recunoștință pentru cei alături de care împărtășim cele mai frumoase momente.

Pe tot parcursul anului 2025, proiectul cultural a urmărit să transforme castelul într-un spațiu vibrant, unde tradiția s-a îmbinat cu inovația, cultura, sprijinind artiștii locali și consolidând comunitatea. Astfel, castelul contelui Tibor Kálnoky a devenit in 2025 nu numai un loc al trecutului, ci unul spațiu artistic viu care a creat experiențe memorabile pentru oaspeți din Romania și întreaga lume. Petreceți decembrie alături la Castelul Kálnoky!

