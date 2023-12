Ce melodii ascultă românii de Crăciun. Vasluienii o preferă pe Mariah Carey, restul țării pe Wham VIDEO

O analiză a căutărilor pe Google, la nivelul fiecărui județ, înainte de Crăciunul din 2023, arată că românii preferă să asculte cunoscutul „All I Want for Christmas Is You”, scrisă și cântată de Mariah Carey, și „Last Christmas”, piesă interpretată de Wham, scrie Panorama.

Românii au preferat și în 2023 să asculte „All I Want for Christmas Is You” în preajma Crăciunului, o piesă pe care Mariah Carey a scris-o într-un sfert de oră în 1994. Melodia îi aduce artistei din SUA între 1 și 2,5 milioane de dolari în fiecare an din drepturile de autor.

The Economist a estimat că piesa a adus venituri cumulate din drepturi de autor în valoare de peste 60 de milioane de dolari, între 1994 și 2022. De altfel, Mariah Carey este și în 2023 în fruntea clasamentului Billboard Top 100 cu această piesă.

De departe, cei mai împătimiți ascultători ai melodiei sunt vasluienii, urmați de românii din Satu Mare, Arad, Prahova, Dâmbovița și Ilfov. În topul căutărilor pe Google ale conaționalilor noștri este și piese „Last Christmas” de la Wham.

La mare căutare în România este și melodia „Rockin’ Around the Christmas Tree”, de Brenda Lee. În clasament mai apar „Have a Holly Jolly Christmas”, de Burl Ives, și „Jingle Bell Rock”, de Boby Helms.

Chiar dacă toate aceste melodii sunt extrem de populare la nivel internațional de Crăciun, românii nu ar înlocui pentru nimic în lume colindele tradiționale românești.

Dacă adăugăm acest element de căutare pe Google, colindele de Crăciun românești sunt de departe preferatele conaționalilor noștri.